SPEKTAKL! Kakav gol Strahinje Pavlovića protiv Saudijske Arabije (VIDEO)
Fudbaler Srbije, Strahinja Pavlović, postigao je spektakularan pogodak u prijateljskom meču između Srbije i Saudijske Arabije.
Majstorija Strahinje Pavlovića u 66. minutu utakmice! Aleksa Terzić je centrirao sa leve strane, a makazice je uhvatio štoper Milana i majstorski savladao golmana Saudijske Arabije.
Preporučujemo
"KOSTIĆ PRODAT DA PREŽIVIMO!" Oglasio se FK Partizan
31. 03. 2026. u 15:57
MEGAPREOKRET! Partizan prodao Kostića, ali...! Pojavile se najnovije informacije!
31. 03. 2026. u 11:27
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.
30. 03. 2026. u 19:18
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)