NA BALTIK DOLAZI REDOVNA MUŠTERIJA: Gibraltar ne stvara mnogo šansi, ali kada neku stvore - upropaste je
LETONIJA će u utorak na stadionu „Skonto“ u Rigi dočekati Gibraltar u revanš meču plej-ofa za popunu C i D divizije u Ligi nacija.
Domaćin u ovaj duel ulazi sa minimalnom prednošću, nakon što je u prvom meču na Gibraltaru ostvario pobedu 1:0 golom Vladislavsa Gutkovskisa sa bele tačke.
Letonija je u prethodnom izdanju Lige nacija izborila plasman u viši rang, ali je u ovoj sezoni sakupila samo četiri boda u grupi sa Severnom Makedonijom, Jermenijom i Farskim Ostrvima, pa je završila na dnu i mora u baraž za opstanak.
Sa druge strane, Gibraltar je imao veoma loš kvalifikacioni ciklus i u Ligi nacija, a poraz u prvom meču bio im je 11. uzastopni poraz, što dovoljno govori o formi u kojoj se nalaze.
Ipak, gosti su u nekim mečevima pokazali da mogu da budu nezgodni, ali im je problem realizacija i nedostatak iskustva na ovom nivou.
Letonija je u poslednja tri međusobna duela sa Gibraltarom ostvarila sve pobede, uključujući i trijumf 3:1 na svom terenu 2021. godine, što im daje dodatno samopouzdanje pred revanš.
Domaćin se oslanja na proverene snage poput Gutkovskisa, koji je u dobroj golgeterskoj formi u nacionalnom timu, dok bi Gibraltar mogao da rotira u odbrani i napadu u pokušaju da stigne zaostatak.
Očekuje se da Letonija kontroliše meč i iskoristi prednost domaćeg terena, pa je utisak da bi mogla da dođe do nove pobede i osigura opstanak u Ligi nacija.
NAŠ TIP: 1&NG (1,55)
