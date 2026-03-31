CRVENI LAVOVI IMAJU KVALITET ZA OPSTANAK: Bili su hit kvalifikacija za Euro, ali ih je u završnici izdala i sreća

О.М.

31. 03. 2026. u 13:07

LUKSEMBURG će u utorak dočekati Maltu u revanš meču plej-ofa za opstanak u Ligi nacija.

ЦРВЕНИ ЛАВОВИ ИМАЈУ КВАЛИТЕТ ЗА ОПСТАНАК: Били су хит квалификација за Еуро, али их је у завршници издала и срећа

FOTO: N. Skenderija

Domaćin ulazi u ovaj susret sa velikom prednošću nakon pobede od 2:0 u prvom meču, čime je napravio značajan korak ka očuvanju mesta u Ligi C.

Luksemburg je u prethodnoj sezoni Lige nacija završio na poslednjem mestu u grupi sa tri remija i tri poraza, pa je morao u baraž za opstanak. Pre toga su imali i veoma loš kvalifikacioni ciklus za Svetsko prvenstvo, bez ijedne pobede u šest mečeva protiv Nemačke, Slovačke i Severne Irske.

Ipak, u prvom meču protiv Malte su pokazali reakciju i stigli do prve takmičarske pobede posle 2023. godine, golovima Vinsenta Tila i Matijasa Olesena.

Malta će u revanšu morati da juri dva gola zaostatka ako želi plasman u Ligu C, ali im forma ne ide u prilog, uz samo jednu pobedu u poslednjih devet takmičarskih utakmica.

Iako su u prvom meču imali šanse i stvorili određen broj prilika, problem je bila realizacija, što je i sam stručni štab istakao nakon utakmice.

Luksemburg na svom terenu deluje stabilno i ima jasan plan igre, uz oslonac na Tila, Barejra i Sinija u napadu i sredini terena.

Malta će verovatno biti oslabljena u veznom redu zbog povrede Teume, što dodatno otežava njihov pokušaj povratka u dvomeč.

Utisak je da Luksemburg ima i kvalitet i rezultatsku zalihu da mirno privede posao kraju i obezbedi opstanak u Ligi C.

NAŠ TIP: 1 (1,68)

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija