uživoU TOKU TERORISTIČKI NAPAD ĐOKIĆEVIH BLOKADERA: Napadaju policajce i pozivaju na njihovo ubistvo! (VIDEO)
DANAS je UKP, u okviru istrage smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, ušao u prostorije Rektorata, nakon čega su besni blokaderi pohrlili na Studentski trg i blokirali ulicu, napadajući policajce, pozivajući na njihovo ubistvo i linč predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
VJT apeluje na građane ispred Rektorata da poštuju javni red i ne napadaju policiju
Više javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na sve okupljene građane, posebno ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu da poštuju javni red i mir i da ne napadaju pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koji obavljaju svoje službene zadatke.
Brnabić objavila sliku napada na policajca
Blokaderi pevaju blizu mesta gde je poginula studentkinja
Brnabić: Očekujem da će Delegacija EU, Bekerat i Kos osuditi nasilne proteste u BG
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je večeras da očekuje da će Delegacija EU u Srbiji, šef Delegacije EU Andreas fon Bekerat i komesarka EU za proširenje Marta Kos osuditi nasilne proteste u Beogradu i napade na srpsku policiju ispred Filozofskog fakulteta i zgrade Rektorata.
- Vladavinu prava treba da poštuju svi podjednako. Kada bi se ovakve scene dešavale na ulicama Brisela, policija bi bez oklevanja reagovala da uspostavi red, a takav neregistrovani protest bi bio rasteran za nekoliko minuta. Očekujem da će se isti standardi primeniti i u slučaju Srbije - poručila je Ana Brnabić na platformi X u objavi na engleskom jeziku.
Obratio se direktor policije
Direktor policije Dragan Vasiljević govorio je večeras o pretresu zgrade Rektorata po nalogu VJT i neredima koji su izazvali blokaderi.
Kampanja protiv srpske policije
Nataša Kandić, najveća mrziteljka svega što je srpsko, predvodi kampanju protiv srpske policije.
Ona se oglasila na mreži "Iks" i podelila sliku policije, sa ciljem da ih targetira kao mete blokadera.
Blokaderi uzvikuju: UČK, UČK
Teroristi ispred Rektorata navijaju za šiptarsku terorističku organizaciju UČK.
Pogledajte teroristički napad blokadera na policiju iz čista mira
Blokaderi došli sa kacigama
Veliki broj blokadera došao je sa kacigama na glavama, što je jasno pokazuje da su se spremili za nerede i obračun sa policijom.
Blokaderi gađaju policiju žardinjerama
Blokaderi su krenuli u brutalni napad na policiju, gađajući žanrdinjerama pripadnike organa reda.
Na nasilnom protestu blokadera dobro poznata lica
Tu je i blokader Nikola Ristić koji je i ranije pravio nerede.
Došao je i jedan od glavnih vođa blokadera da zajedno sa njima poziva na ubistvo policije.
Napad na policiju
Blokaderi udaraju policiju, na šta policija ne reaguje.
Blokaderi pozivaju na ubistvo policajaca, vređaju i psuju
Okupljeni blokaderi uzvikuju 1312 što je poziv na ubistvo policajaca, vređaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i upućuju psovke.
Okupljanje blokadera ispred Rektorata
Blokaderi, koji su već pokazali koji su im planovi, tako što su ispred Rektorata krenuli sa pozivima na smrt predsednika Aleksandra Vučića i pretnjama novinarima, okupljaju se ispred zgrade Rektorata i pozivaju građane na nasilni protest.
