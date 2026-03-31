"TREBAJU NAM JAKI KARAKTERI, POBEDNICI!" Veljko Paunović nakon trijumfa Srbije nad Saudijskom Arabijom
Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je u prijateljskom meču Saudijsku Arabiju sa . Nakon meča sumirao je utiske selektor "orlova" Veljko Paunović.
U kojoj meri viziju oslikava igra pogotovo u drugom poluvremenu?
- Svi koncepti su na mestu, potrebno nam je samo uigravanje. Sami sebi smo na početku napravili problem, posle smo to ispravili. Od početka smo diktirali igru, bili smo pod pritiskom zbog rezultata. Drugo poluvreme je bilo lepih akcija, dosta šuteva na gol. Drago mi je da je publika uživala uz dva prelepa gola. Sve je tu, samo još treba da radimo.
Gol Pavlovića?
- Ja sam uvek iskren i direktan. Mi imamo igru, ideju, model, međutim igrači kao Pavlović iskorakom u napred su to unapredili. Postigao je neviđen gol, trebaju nam jaki karakteri, pobednici!
Fantastični rezultati mlađih kategorija?
- Ostvarili su svoje ciljeve, čestitam svima, ovo je veliki uspeh za naš fudbal.
Preporučujemo
Komentari (0)