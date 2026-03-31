Fudbal

"TREBAJU NAM JAKI KARAKTERI, POBEDNICI!" Veljko Paunović nakon trijumfa Srbije nad Saudijskom Arabijom

Filip Milošević

31. 03. 2026. u 20:02

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je u prijateljskom meču Saudijsku Arabiju sa . Nakon meča sumirao je utiske selektor "orlova" Veljko Paunović.

ТРЕБАЈУ НАМ ЈАКИ КАРАКТЕРИ, ПОБЕДНИЦИ! Вељко Пауновић након тријумфа Србије над Саудијском Арабијом

FOTO: Ataimages

U kojoj meri viziju oslikava igra pogotovo u drugom poluvremenu?

- Svi koncepti su na mestu, potrebno nam je samo uigravanje. Sami sebi smo na početku napravili problem, posle smo to ispravili. Od početka smo diktirali igru, bili smo pod pritiskom zbog rezultata. Drugo poluvreme je bilo lepih akcija, dosta šuteva na gol. Drago mi je da je publika uživala uz dva prelepa gola. Sve je tu, samo još treba da radimo.

Gol Pavlovića?

- Ja sam uvek iskren i direktan. Mi imamo igru, ideju, model, međutim igrači kao Pavlović iskorakom u napred su to unapredili. Postigao je neviđen gol, trebaju nam jaki karakteri, pobednici! 

Fantastični rezultati mlađih kategorija?

- Ostvarili su svoje ciljeve, čestitam svima, ovo je veliki uspeh za naš fudbal.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Tenis

0 1

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

31. 03. 2026. u 22:31

Politika
Tenis
Fudbal
ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

