TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

– Potvrđujemo tu odluku, koja je u skladu sa stavom Francuske od početka ovog sukoba. Francuska nije promenila svoj stav od prvog dana – saopšteno je iz Jelisejske palate, a javlja Figaro.

U saopštenju se navodi da je francusko predsedništvo „iznenađeno“ takvim Trampovim tvrdnjama.

Tramp je ranije danas na svojoj društvenoj mreži Truth social kritikovao odluku Francuske da ne dozvoli preletanje vojnim avionima koji prevoze vojnu opremu ka Izraelu kroz njen vazdušni prostor.

– Država Francuska nije dozvolila avionima koji su išli ka Izraelu, natovarenim vojnom opremom, da prelete francusku teritoriju. Francuska je veoma odmagala kada je reč o „iranskom kasapinu“, koji je uspešno eliminisan. SAD će to zapamtiti – naveo je predsednik SAD.

On je uputio kritike i na račun drugih zemalja suočenim sa energetskom krizom usled rata SAD i Izraela protiv Irana i posledičnim zatvaranjem Ormuskog moreuza.

– Sve te zemlje koje ne mogu da dobiju mlazno gorivo zbog Ormuskog moreuza, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo da se umeša u obezglavljivanje Irana, imam predlog za vas. Pod 1, kupujte od SAD, imamo ga dosta, i pod 2, skupite malo odložene hrabrosti, idite do moreuza i jednostavno ga uzmite – rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Kako je naveo, „Iran je desetkovan i teži deo je okončan“.

– Moraćete da počnete da učite kako da se borite za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomognu, baš kao što niste ni vi bili tu za nas. Idite i nabavite svoju naftu – zaključio je Tramp.