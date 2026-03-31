Fudbal

OMLADINCI SRBIJE IZBORILI EVROPSKO PRVENSTVO! Mihajlo Cvetković junak nacije

Filip Milošević

31. 03. 2026. u 19:10

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U19) izborila je plasman na Evropsko prvenstvo, pošto je danas u Gimaraešu pobedila selekciju Poljske rezultatom 1:0 (0:0) u utakmici trećeg kola Druge grupe završne runde kvalifikacija.

ОМЛАДИНЦИ СРБИЈЕ ИЗБОРИЛИ ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО! Михајло Цветковић јунак нације

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Jedini gol na utakmici postigao je Mihailo Cvetković u 77. minutu.

U drugom meču trećeg kola, selekcija Engleske je pobedila Portugaliju sa 6:0.
Srbija je osvojila prvo mesto na tabeli sa sedam bodova i izborila je plasman na EP. Engleska je druga sa šest bodova, Portugalija je treća sa četiri, dok je Poljska poslednja bez bodova.

EP će biti održano od 28. juna od 11. jula ove godine u Velsu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)
Tenis

0 1

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

31. 03. 2026. u 22:31

Politika
Tenis
Fudbal
CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

