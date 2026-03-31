ANĆELOTI I BRAZIL U PROBLEMU: Hrvati deluju kompaktno i efikasno - da li je na pomolu ispisivanje "povijesti"

BRAZIL će u utorak u Orlandu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske, u okviru priprema za predstojeći Mundijal.

„Selesao“ u ovaj duel ulazi nakon novog razočaranja i poraza 2:1 od Francuske, što je nastavak promenljive forme u kojoj je ekipa u poslednjem periodu. U poslednjih šest mečeva Brazil je ostvario samo dve pobede, uz nekoliko neočekivanih kikseva protiv Japana i Tunisa, što dodatno podiže pritisak na selektora Karla Anćelotija.

Iako su uspeli da ubedljivo savladaju Južnu Koreju 5:0 i Senegal 2:0, porazi i remiji protiv ozbiljnih i poluzreli protivnika otvorili su pitanja o stabilnosti tima koji i dalje traži pravi identitet pod novim selektorom.

Poseban problem za Brazil predstavljaju povrede, jer su van stroja Rafinja i Vesli, dok je Vinisijus Žunior pod znakom pitanja, što značajno slabi ofanzivni potencijal tima.

Hrvatska, s druge strane, ulazi u meč u veoma dobrom ritmu i sa serijom pozitivnih rezultata. Ekipa Zlatka Dalića savladala je Kolumbiju 2:1 u prethodnom meču, a kraj 2025. godine dočekala je sa čak sedam pobeda u osam utakmica.

Hrvati deluju kompaktno i efikasno, a posebno se ističe dobra forma mladih igrača poput Vuskovića, uz iskustvo Luke Modrića, koji i dalje drži vezni red pod kontrolom uprkos godinama.

Iako Hrvatska nikada nije pobedila Brazil u regularnih 90 minuta, poslednji susret na Svetskom prvenstvu 2022. godine završen je njihovim trijumfom posle penala, što im daje dodatno samopouzdanje.

Očekuje se izjednačen i oprezan meč, u kome Brazil zbog kadrovskih problema i nestabilne forme ne deluje ubedljivo, dok Hrvatska ulazi sa više kontinuiteta, pa je remi najrealniji ishod, ali nije isključeno ni da vidimo prvu istorijsku pobedu kockastih.

NAŠ TIP: X2 (2,02)