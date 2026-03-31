ANĆELOTI I BRAZIL U PROBLEMU: Hrvati deluju kompaktno i efikasno - da li je na pomolu ispisivanje "povijesti"
BRAZIL će u utorak u Orlandu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske, u okviru priprema za predstojeći Mundijal.
„Selesao“ u ovaj duel ulazi nakon novog razočaranja i poraza 2:1 od Francuske, što je nastavak promenljive forme u kojoj je ekipa u poslednjem periodu. U poslednjih šest mečeva Brazil je ostvario samo dve pobede, uz nekoliko neočekivanih kikseva protiv Japana i Tunisa, što dodatno podiže pritisak na selektora Karla Anćelotija.
Iako su uspeli da ubedljivo savladaju Južnu Koreju 5:0 i Senegal 2:0, porazi i remiji protiv ozbiljnih i poluzreli protivnika otvorili su pitanja o stabilnosti tima koji i dalje traži pravi identitet pod novim selektorom.
Poseban problem za Brazil predstavljaju povrede, jer su van stroja Rafinja i Vesli, dok je Vinisijus Žunior pod znakom pitanja, što značajno slabi ofanzivni potencijal tima.
Hrvatska, s druge strane, ulazi u meč u veoma dobrom ritmu i sa serijom pozitivnih rezultata. Ekipa Zlatka Dalića savladala je Kolumbiju 2:1 u prethodnom meču, a kraj 2025. godine dočekala je sa čak sedam pobeda u osam utakmica.
Hrvati deluju kompaktno i efikasno, a posebno se ističe dobra forma mladih igrača poput Vuskovića, uz iskustvo Luke Modrića, koji i dalje drži vezni red pod kontrolom uprkos godinama.
Iako Hrvatska nikada nije pobedila Brazil u regularnih 90 minuta, poslednji susret na Svetskom prvenstvu 2022. godine završen je njihovim trijumfom posle penala, što im daje dodatno samopouzdanje.
Očekuje se izjednačen i oprezan meč, u kome Brazil zbog kadrovskih problema i nestabilne forme ne deluje ubedljivo, dok Hrvatska ulazi sa više kontinuiteta, pa je remi najrealniji ishod, ali nije isključeno ni da vidimo prvu istorijsku pobedu kockastih.
NAŠ TIP: X2 (2,02)
Preporučujemo
VUČINIĆ MENjA CEO TIM SOKOLA: Slovenci žele da se nametnu novom selektoru
31. 03. 2026. u 14:17
POTOP POSLE ISTORIJSKOG USPEHA: Domaćčćin nanizao 11 neuspeha zaredom
31. 03. 2026. u 14:04
PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira NHL ligu
31. 03. 2026. u 13:05
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.
30. 03. 2026. u 19:18
IZRAEL GLEDA I NE VERUJE: Evo šta se dešava u Gazi! (FOTO)
Najnovije vesti iz Palestine, tačnije Gaze, mnogima teraju suze na oči.
30. 03. 2026. u 19:15
GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa tiču Gorana Ivaniševića. Novak Đoković je bio jedna od tema kojom se bavio Hrvat, bivši Noletov trener.
30. 03. 2026. u 13:20
Komentari (0)