POTOP POSLE ISTORIJSKOG USPEHA: Domaćčćin nanizao 11 neuspeha zaredom
SUDAR fudbalskih liliputanaca u San Marinu.
Domaćin će večeras u Seravaljeu dočekati Andoru u prijateljskom meču koji je važan za samopouzdanje obe selekcije.
U ovaj duel ulaze bez pobede u poslednjem periodu, pa je ovo prilika da prekinu loš niz i podignu formu pred naredne takmičarske obaveze.
San Marino je u prethodnom meču izgubio 2:1 od Farskih Ostrva, a poslednju pobedu zabeležio je još u novembru 2024. protiv Lihtenštajna. Od tada su nanizali čak 11 poraza, uključujući i katastrofalan kvalifikacioni ciklus za Svetsko prvenstvo u kom su postigli samo dva gola, a primili 39.
Ipak, postoji i pozitivna strana jer su izborili plasman u Ligu nacija C, gde ih čekaju znatno jači protivnici, što im može pomoći u razvoju tima.
Andora takođe ulazi u meč posle poraza, 2:0 od Crne Gore, ali uz pristojnu igru u pojedinim fazama meča. Oni imaju dodatni motiv jer su u poslednjem međusobnom susretu pobedili San Marino i imaju savršen skor protiv ovog rivala.
Sada se takmiče u Ligi nacija D, nakon što su ispali iz višeg ranga, i žele brz povratak u Ligu C.
Obe selekcije će verovatno nastupiti u najjačim sastavima. San Marino će se osloniti na Nanija u napadu, dok će Andoru predvoditi Rosas kao glavna ofanzivna pretnja.
Utisak je da Andora ima više kvaliteta i iskustva, ali San Marino na domaćem terenu može da bude neprijatan, pa se očekuje borben i rezultatski neizvesniji meč.
NAŠ TIP: X2&GG (2,57)
Preporučujemo
Komentari (0)