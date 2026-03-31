POTOP POSLE ISTORIJSKOG USPEHA: Domaćčćin nanizao 11 neuspeha zaredom

SUDAR fudbalskih liliputanaca u San Marinu.

Domaćin će večeras u Seravaljeu dočekati Andoru u prijateljskom meču koji je važan za samopouzdanje obe selekcije.

U ovaj duel ulaze bez pobede u poslednjem periodu, pa je ovo prilika da prekinu loš niz i podignu formu pred naredne takmičarske obaveze.

San Marino je u prethodnom meču izgubio 2:1 od Farskih Ostrva, a poslednju pobedu zabeležio je još u novembru 2024. protiv Lihtenštajna. Od tada su nanizali čak 11 poraza, uključujući i katastrofalan kvalifikacioni ciklus za Svetsko prvenstvo u kom su postigli samo dva gola, a primili 39.

Ipak, postoji i pozitivna strana jer su izborili plasman u Ligu nacija C, gde ih čekaju znatno jači protivnici, što im može pomoći u razvoju tima.

Andora takođe ulazi u meč posle poraza, 2:0 od Crne Gore, ali uz pristojnu igru u pojedinim fazama meča. Oni imaju dodatni motiv jer su u poslednjem međusobnom susretu pobedili San Marino i imaju savršen skor protiv ovog rivala.

Sada se takmiče u Ligi nacija D, nakon što su ispali iz višeg ranga, i žele brz povratak u Ligu C.

Obe selekcije će verovatno nastupiti u najjačim sastavima. San Marino će se osloniti na Nanija u napadu, dok će Andoru predvoditi Rosas kao glavna ofanzivna pretnja.

Utisak je da Andora ima više kvaliteta i iskustva, ali San Marino na domaćem terenu može da bude neprijatan, pa se očekuje borben i rezultatski neizvesniji meč.

NAŠ TIP: X2&GG (2,57)