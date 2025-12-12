KEC NE BI TREBALO DA DOĐE U PITANJE: Gosti igraj udaleko ispod svog renomea

UTAKMICOM Real Soisijedad - Đirona otvara se 16. kolo španske Primere.

Foto: Profimedia

Sosijedad je favorit u ovoj utakmici, potrebna im je pobeda da bi se popeli na tabeli i približili mestima koja vode u Ligu šampiona.

Ovo trenutno deluje veoma daleko, ali Đirona je protivnik protiv koga moraju ciljati na pobedu kod kuće.

Gosti su tim koji je trenutno daleko ispod svojih kapaciteta, preti im ispadanje, što plaši i navijače i upravu, imaju slab razvoj i ne čini se da će se brzo oporaviti.

Očekujemo utakmicu u kojoj će domaćini dominirati, Sosijedad je favorit i verujemo da će pobediti, ali Đirona može da pruži dobar otpor, jer ima mnogo kvalitetnih igrača.

NAŠ TIP: 1 (1,78)

Vredi pokušati: 1&GG (3,91)