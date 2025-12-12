Tip fudbal

OPREZ! RASTE DVOJKA NA GOSTE: Ekipa iz glavnog grada jedno vreme je bila prava noćna mora "bikovima"

Olja Mrkić

12. 12. 2025. u 12:57

TRENUTNO drugoplasirani tim Bundeslige Lajpcig ima neugodno gostovanje Union Berlinu na otvaranju 14. kola nemačkog šampionata.

ОПРЕЗ! РАСТЕ ДВОЈКА НА ГОСТЕ: Екипа из главног града једно време је била права ноћна мора биковима

FOTO: Profimedia

Union Berlin nije u dobroj formi i nema pobede u posljednje tri domaće utakmice u ligi. Međutim, domaćini su izgubili samo jednu od posljednjih 5 utakmica kod kuće protiv Lajpciga.

Pored toga, "železničari" su bili prava noćna mora za "bikove" u periodu od sredine 2021. godine do kraja 2023, kada su vezali pet prvensvenih pobeda u međusobnim duelima.

Lajpcig ima dobru formu i neporažen je u posljednje četiri utakmice. Gosti nisu primili gol u posljednje tri ligaške utakmice.

Prošle sezone obe utakmice završene su bez pogodaka.

Očekujemo da uprkos trenutnoj formi obeju ekipa domaćini ovde ne izgube. Kvota na duplu šansu bez dvojke opada u svim svetskim i domaćim kladionicama.

NAŠ TIP: 1X (kvota 1,66)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?