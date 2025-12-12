OPREZ! RASTE DVOJKA NA GOSTE: Ekipa iz glavnog grada jedno vreme je bila prava noćna mora "bikovima"
TRENUTNO drugoplasirani tim Bundeslige Lajpcig ima neugodno gostovanje Union Berlinu na otvaranju 14. kola nemačkog šampionata.
Union Berlin nije u dobroj formi i nema pobede u posljednje tri domaće utakmice u ligi. Međutim, domaćini su izgubili samo jednu od posljednjih 5 utakmica kod kuće protiv Lajpciga.
Pored toga, "železničari" su bili prava noćna mora za "bikove" u periodu od sredine 2021. godine do kraja 2023, kada su vezali pet prvensvenih pobeda u međusobnim duelima.
Lajpcig ima dobru formu i neporažen je u posljednje četiri utakmice. Gosti nisu primili gol u posljednje tri ligaške utakmice.
Prošle sezone obe utakmice završene su bez pogodaka.
Očekujemo da uprkos trenutnoj formi obeju ekipa domaćini ovde ne izgube. Kvota na duplu šansu bez dvojke opada u svim svetskim i domaćim kladionicama.
NAŠ TIP: 1X (kvota 1,66)
Preporučujemo
Braun će biti motivisan: Partizanov bek je vrhunski napadač
12. 12. 2025. u 14:30
AMERIKANAC JE JEDAN OD NAJBITNIJIH ŠRAFOVA: Kodi je najopasniji u tranziciji
12. 12. 2025. u 14:17
SVETSKO PRVENSTVO: Nemice pružaju otpor, Norvežanke dominantno idu do finala...
12. 12. 2025. u 14:12 >> 14:12
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!
Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.
11. 12. 2025. u 15:00
PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.
11. 12. 2025. u 12:03
Komentari (0)