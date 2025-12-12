Tip fudbal

CRVENI FIKSEVI: Crvenilo na Pirinejima

Žarko Urošević

12. 12. 2025. u 10:19

* Ovijedo i Real Madrid oslabljeni za vikend

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Црвенило на Пиринејима

FOTO: M. Vukadinović

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Real Madrid (Španija 1) 2 Alaves - Real Madrid 1  (kvota: 6.00)

Ovijedo (Španija 1) 2 Sevilja – Ovijedo 1  (1.70)

Arouka (Portugalija 1) 2 Arouka – Alverka 2   (2.40)

* Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

