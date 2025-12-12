CRVENI FIKSEVI: Crvenilo na Pirinejima
* Ovijedo i Real Madrid oslabljeni za vikend
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Real Madrid (Španija 1) 2 Alaves - Real Madrid 1 (kvota: 6.00)
Ovijedo (Španija 1) 2 Sevilja – Ovijedo 1 (1.70)
Arouka (Portugalija 1) 2 Arouka – Alverka 2 (2.40)
* Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
Preporučujemo
Braun će biti motivisan: Partizanov bek je vrhunski napadač
12. 12. 2025. u 14:30
AMERIKANAC JE JEDAN OD NAJBITNIJIH ŠRAFOVA: Kodi je najopasniji u tranziciji
12. 12. 2025. u 14:17
SVETSKO PRVENSTVO: Nemice pružaju otpor, Norvežanke dominantno idu do finala...
12. 12. 2025. u 14:12 >> 14:12
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!
Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.
11. 12. 2025. u 15:00
PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.
11. 12. 2025. u 12:03
