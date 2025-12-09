BIĆE GOLOVA NA SENT MERISU: Borba za priključenje vodećima
SAUTEMPTON i Vest Brom sastaju se u Čempionšipu u okviru 20. kola. Meč će biti odigran na stadionu „Sent Meriz“ u Sautemptonu.
Sautempton trenutno zauzima 11. mesto na ukupnoj tabeli posle 19 utakmica, sa sedam pobeda, šest remija i šest poraza.
Na domaćem terenu Sautempton je 12. na tabeli, sa devet odigranih utakmica, četiri pobede, tri remija i dva poraza.
U poslednjem takmičarskom meču Sautempton je savladao Birmingem rezultatom 3:1.
Sautempton će biti bez Rosa Stjuarta zbog povrede zadnje lože.
Vest Brom drži 16. poziciju na ukupnoj tabeli posle 19 utakmica, sa sedam pobeda, četiri remija i osam poraza. U gostima je Vest Brom na 18. mestu, sa deset odigranih utakmica, tri pobede i sedam poraza.
U poslednjem takmičarskom meču Vest Brom je izgubio od KPR-a rezultatom 1:3. Vest Brom će biti bez Džeda Volisa zbog povrede mišića i Tobija Kolijera zbog povrede lista.
U poslednjih pet mečeva između Sautemptona i Vest Broma u Čempionšipu, Sautempton je pobedio tri puta, Vest Brom jednom, a jedan meč završen je nerešeno.
Poslednji susret ovih timova odigran je u maju 2024, kada je Sautempton pobedio 3:1.
NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,65)
