BIĆE GOLOVA NA SENT MERISU: Borba za priključenje vodećima

Olja Mrkić

09. 12. 2025. u 14:09

SAUTEMPTON i Vest Brom sastaju se u Čempionšipu u okviru 20. kola. Meč će biti odigran na stadionu „Sent Meriz“ u Sautemptonu.

Sautempton trenutno zauzima 11. mesto na ukupnoj tabeli posle 19 utakmica, sa sedam pobeda, šest remija i šest poraza. 

Na domaćem terenu Sautempton je 12. na tabeli, sa devet odigranih utakmica, četiri pobede, tri remija i dva poraza.

U poslednjem takmičarskom meču Sautempton je savladao Birmingem rezultatom 3:1.

Sautempton će biti bez Rosa Stjuarta zbog povrede zadnje lože.

Vest Brom drži 16. poziciju na ukupnoj tabeli posle 19 utakmica, sa sedam pobeda, četiri remija i osam poraza. U gostima je Vest Brom na 18. mestu, sa deset odigranih utakmica, tri pobede i sedam poraza.

U poslednjem takmičarskom meču Vest Brom je izgubio od KPR-a rezultatom 1:3. Vest Brom će biti bez Džeda Volisa zbog povrede mišića i Tobija Kolijera zbog povrede lista.

U poslednjih pet mečeva između Sautemptona i Vest Broma u Čempionšipu, Sautempton je pobedio tri puta, Vest Brom jednom, a jedan meč završen je nerešeno.

Poslednji susret ovih timova odigran je u maju 2024, kada je Sautempton pobedio 3:1.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,65)

