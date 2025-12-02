PALAS ŽELI U EVROPU: Domaći tim muči se sa efikasnošću

U nastojanju da izbegne peti uzastopni poraz Barnli dočekuje Kristal Palas na Tarf Muru u Premijer ligi u sredu uveče.

FOTO: Tanjug/AP

Tim iz Lankašira doživeo je tešak poraz u Londonu od Brentforda prethodnog vikenda, dok je serija odličnih rezultata Palasa na Selherst parku prekinuta protiv Mančester junajteda.

Nakon pobeda nad Lidsom i Vulverhemptonom u oktobru, Barnli je upao u niz od četiri poraza i sada zauzima 19. mesto, samo jedan bod iza zone sigurnosti.

Domaći tim je postigao samo pet golova ove sezone, najmanje u ligi, ali Zijan Fleming pokazuje formu i daje nadu u borbi za bodove.

Kristal palas je na gostovanjima bio vrlo solidan, primivši samo četiri gola na šest mečeva, i želi da prekine niz od dva poraza kako bi nastavio borbu za evropska mesta. Prvi gol na utakmici mogao bi biti ključan za ishod susreta.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,79)

Vredi pokušati: Prvi gol postiže Mateta (kvota 4,23)



