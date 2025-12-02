PALAS ŽELI U EVROPU: Domaći tim muči se sa efikasnošću
U nastojanju da izbegne peti uzastopni poraz Barnli dočekuje Kristal Palas na Tarf Muru u Premijer ligi u sredu uveče.
Tim iz Lankašira doživeo je tešak poraz u Londonu od Brentforda prethodnog vikenda, dok je serija odličnih rezultata Palasa na Selherst parku prekinuta protiv Mančester junajteda.
Nakon pobeda nad Lidsom i Vulverhemptonom u oktobru, Barnli je upao u niz od četiri poraza i sada zauzima 19. mesto, samo jedan bod iza zone sigurnosti.
Domaći tim je postigao samo pet golova ove sezone, najmanje u ligi, ali Zijan Fleming pokazuje formu i daje nadu u borbi za bodove.
Kristal palas je na gostovanjima bio vrlo solidan, primivši samo četiri gola na šest mečeva, i želi da prekine niz od dva poraza kako bi nastavio borbu za evropska mesta. Prvi gol na utakmici mogao bi biti ključan za ishod susreta.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,79)
Vredi pokušati: Prvi gol postiže Mateta (kvota 4,23)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.
02. 12. 2025. u 19:33
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.
02. 12. 2025. u 14:58
VANREDNO OBRAĆANjE KK PARTIZAN! Došlo je do imenovanja...
Najnovije vesti iz KK Partizan željno su čekali svi "grobari".
02. 12. 2025. u 17:57
Komentari (0)