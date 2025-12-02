Tip fudbal

KO MOŽE DVA PUTA ZA MESEC DANA DA PREŽIVI BAJERN? "Gvozdeni" se nadaju da će to baš njima uspeti, već su prekinuli Bajernov niz od 16 pobeda

Olja Mrkić

02. 12. 2025. u 16:56

UNION Berlin ove srede dočekuje Bajern Minhen na stadionu "An der Alte Forsteraj" u duelu za plasman u četvrto kolo nemačkog kupa.

FOTO: Tanjug/ap

Pre manje od mesec dana na ovom istom mestu bilo je zanimljivo u prvenstvenom meču koji je završen neodlučeno - 2:2, a Bavarci su do boda stigli tek u trećem minutu nadoknade.

Iako su „Gvozdeni“ jedan od retkih timova koji su ove sezone zaustavili Bajern, ponovni uspeh biće izuzetno težak.

Nakon ubedljive pobede nad Guterslohom i napetog duela sa prošlogodišnjim finalistom Arminijom Bilefeld u produžecima, domaći tim sada se suočava sa 20-ostrukim osvajačem trofeja.

Prethodni susret u Bundesligi gotovo da je doneo prvi poraz Bajernu, ali je Hari Kejn u nadoknadi obezbedio remi. Ipak, Union je tada okončao Bajernovu rekordnu seriju od 16 uzastopnih pobeda u sezoni.

Bajern je nakon poraza od Arsenala u Ligi šampiona uspeo da se oporavi pobedom nad Sankt Paulijem u Bundesligi, učvršćujući svoju prednost na vrhu tabele. Iako menadžer Vinsent Kompanji možda neće izvesti najjači tim, Bavarci i dalje imaju dovoljno kvaliteta da završe posao u ovom kup-duelu.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,78)

