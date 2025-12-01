Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Gagra rešeta

Žarko Urošević

01. 12. 2025. u 12:25

* Tim predvođen Željkom Ljubenovićem, goleadom završio sva tri poslednja meča prvenstva Gruzije

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

16.00: GAGRA - TELAVI  3+  (1.80)

16.45: Katar - Palestina  1  (1.57)

17.00: Malta (Ž) - Hrvatska (Ž)  2  (1.60)

17.30: SOČI - DINAMO mAH.  1H&0-2 (1.85)

18.00: Fenerbahče - Galatasaraj  GG  (1.55)

18.00: Samsun - Alanja   1   (1.80)

20.45: BOLONjA - KREMONEZE  1   (1.50)

21.00: Valjekano - Valensija  GG  (1.90)

21.15: Arouka - Braga  2  (1.50)

