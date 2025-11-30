ARSENAL RETKO GUBI GRADSKE DERBIJE: Ove protiv Čelsija još ređe

SAMOPOUZDANjE zbog pobede postignute sredinom ove nedelje, 3:0 protiv Barselone na Stamford Bridžu u Ligi šampiona može enormno doprineti moralu njegovih igrača uoči gradskog derbija sa Arsenalom.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Augstein

Čelsi ima tri pobede zaredom u engleskom prvenstvu bez primljenog gola, dok su Totenhemu, Vulvsima i Bernliju dali ukupno šest u ovom razdoblju.

Ekipa Enca Mareske pobedila je samo u 4 od prvih 8 utakmica sezone, ali sada „Plavci“ imaju 9 pobeda u poslednjih 11 odigranih utakmica u svim takmičenjima.

Međutim, imaju ispod očekivanog zbir u prvenstvu gde su na Stamford Bridžu doneli samo 10 bodova od mogućih 18, među timovima koji se bore za vrh samo Totenhem ima slabiji skor.

Kol Palmer i Dario Esugo se vraćaju nakon perioda odsustva od približno dva meseca, Levi Kolvil i Romeo Lavija su povređeni, a Mihailo Mudrik je suspendovan.

Igrači Arsenala takođe su zabeležili pobedu sredinom nedelje u Ligi šampiona, 3:1 kod kuće protiv Bajern Minhena i tako ostali jedini tim u takmičenju sa maksimalnim brojem bodova posle pet kola.

Imaju 7 uzastopnih utakmica protiv ekipe sa Stamford Bridža bez neuspeha, osam ako se računa i jedna prijateljska iz 2022. godine i svaki put kada su bili lideri u engleskom prvenstvu uspeli su da pobede Čelsi, a bile su 4 takve prilike.

Od početka sezone 2022/2023, izgubili su samo 3 od 40 utakmica u svim londonskim derbijima u Premijer ligi, 28 pobeda i 9 remija.

Samo jedan od ovih poraza pretrpeli su u gostima, 1:2 protiv Fulama u decembru 2023. godine.

Martin Odegard je neporažen u 8 susreta sa „plavcima“, 6 pobeda i dva remija, postigavši dva gola i upisavši 5 asistencija, učestvujući u više golova protiv Čelsija nego protiv bilo kog drugog protivnika.

Mikel Arteta ima treću najveću stopu pobeda u Premijer ligi protiv Čelsija (58,3 odsto – 7/12) od svih menadžera koji su vodili više od 10 utakmica protiv „Plavih“, posle Pepa Gvardiole (61,1%) i Kenija Dalgliša (76,9%).

Sa Špancem na čelu, „Topdžije“ su postigle 24 gola u 12 utakmica protiv „Plavaca“, a Erebeči Eze prolazi kroz odličan period sa 4 postignuta gola u poslednje dve utakmice.

Viktor Đokeres i Kaj Haverc su pod znakom pitanja, Gabrijel Magaljaes i Gabrijel Žezus se nisu oporavili, Leandro Trosar je igrao protiv Bajerna sa problemom sa mišićima, ako ne bude spreman, Noni Madueke će ga zameniti.

Čelsi je izgubio ritam u trci za titulu i ovo bi mogla biti utakmica koja im može pomoći da se vrate, ali „Topdžije“ su pokazale veoma solidnu igru bez obzira na protivnika sa kojim se suočavaju.

Oba tima imaju ofanzivni profil, stvaraju mnogo šansi za gol, Čelsi ima prosek od 14,1, a Arsenal 14,9, sa prosekom od 1,8 golova po odigranoj utakmici, što nije nimalo mali broj u Premijer ligi.

U 8 od prethodnih 10 odigranih utakmica, tim sa Stamford Bridža je postigao najmanje dva gola, Tobdžije su postigle najmanje dva gola u 11 od poslednjih 13 utakmica.

Šest Od prethodnih 8 direktnih susreta odigranih na Stamford Bridžu je donelo golove na obe strane, a sve ukazuje da će se ta tradicija nastaviti.



NAŠ TIP: GG (kvota 1,77)