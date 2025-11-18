TIP IZ KOMŠILUKA: Domaći samo uz čudo mogu do trećeg mesta
NAKON neuspešne kampanje za obe reprezentacije, ova utakmica nema pravog uloga.
Bugarska je na poslednjem mestu u Grupi E bez pobede i sa katastrofalnom gol-razlikom (jedan postignuti gol i 18 primljenih), dok je Gruzija uspela da ostvari samo jednu pobedu, protiv Bugarske, rezultatom 3:0, ali je gol-razlika takođe skromna u slučaju Gruzijaca: 6 postignutih golova i 13 primljenih.
S obzirom da se Gruzija u pogledu vrednosti tima i igre koju je pružila u ovoj sezoni pokazala mnogo bolje od Bugarske, očekujemo njihovu pobedu, ali uz umereni broj golova.
NAŠ TIP:
Pobeda Gruzije i manje od 4,5 golova na utakmici
kvota 1,88
