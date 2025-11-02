3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
14.30 Sparta Roterdam - AZ Alkmar UG 3+ (1,53)
18.00 Bešiktaš - Fenerhbahče UG 3+ (1,63)
18.30 Barselona - Elče UG 3+ (1,37)
Ukupna kvota: 5,30
