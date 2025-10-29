NEOČEKIVANI NAPAD NA TITULU? Rim sanja, ali niko nema samopouzdanja da naglas priča o tome

NAKON osam odigranih kola Roma se neočekivano nalazi u vrhu tabele Serije A, a nakon jučerašnje pobede Napolija koji joj sada beži tri boda mora odgovoriti na isti način protiv Parme koju dočekuje na "Olimpiku" od 18 časova i 30 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon dva uzastopna poraza u manje od sedam dana, “vučica” se vratila na pobednički kolosek trijumfom od 1:0 nad Sasuolom , zahvaljujući ranom pogotku Paula Dibale proteklog vikenda. Argentinac je tako prekinuo sopstveni golgeterski post i potvrdio da Roma ove sezone ponovo ima prepoznatljiv takmičarski nerv. Gasperinijeva ekipa može se pohvaliti najboljom odbranom u Italiji – samo tri primljena gola u osam kola, bez ijednog iz prekida, te čak pet sačuvanih mreža.

Ipak, kontrast između utakmica kod kuće i na strani sve je izraženiji. Roma je izgubila poslednje tri utakmice na “Olimpiku” (dve u Ligi Evrope), uz samo jedan postignut pogodak.

Slaba forma napadača Artema Dovbika i Evana Fergusona razlog je za brigu, ali i za rotacije koje Gasperini planira. Dibala bi mogao ponovo da predvodi napad, dok se Lorenco Pellegrini i Matijas Soule bore za mesto iza njega.

Ipak, drugo mesto nakon osam odigranih kola je malo ko očekivao i može se reći da se "vučica" nalazi u borbi za titulu koju čeka gotovo četvrt veka, ali skeptični navijači Rome su još stidljivi i ne žele da nameću pritisak na svoje miljenike koji večeras moraju slaviti ako misli da ostanu u vrhu.

Na drugoj strani, Parma dolazi u Rim bez ijednog postignutog gola na gostovanjima i sa samo jednom pobedom u sezoni. Ekipa Karlosa Keste deluje borbeno, ali sterilno u završnici – tri gola u osam kola i čak šest mečeva bez pogotka dovoljno govore.

Poslednja dva remija (0:0 protiv Đenove i Koma) donela su malo mira, mada su istovremeno naglasila najveći problem – neefikasnost.

Povratak Abdoulayea Ndiayea nakon suspenzije doneće čvrstinu u odbrani, ali dug spisak povređenih (Valeri, Oristanio, Frigan, Ondrejka) ozbiljno ograničava rotacije. U napadu će ponovo krenuti dvojac Mateo Pellegrino – Patrik Kutrone, jedini strelci Parme u dosadašnjem delu sezone.

Što se tiče predloga, očekujemo rutinsku pobedu Rome, podrška na tribnama će biti velika, a uz fiks dodajemo i kombinaciju golova koja je redovno prolazna na utakmicama "vučice" ove sezone.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć