TRADICIONALNA GOLEADA: Odenseu na noge dolazi efikasni Brondbi
U derbiju 13. kola danske Superlige, Odenze dočekuje Brondbi u ponedeljak od 19:00.
Domaćin je u odličnoj formi poslednjih pet mečeva: tri pobede, jedan remi i jedan poraz.
Nedavno su u Kupu savladali Bronshoja 3:0 i u prvenstvu pobedili Viborg 2:1, pokazujući efikasnost i konkretnost u ključnim momentima. Na svom terenu remizirali su sa Sonderajkeom 1:1, što je bio realan ishod s obzirom na broj duela i borbu na terenu.
Brondbi takođe dolazi u seriji dobrih rezultata. Deklasirali su Odenze 5:1, pobedili Fredericiju 2:0 na gostovanju i u Kupu savladali B93 sa 4:1. Napad ekipe je efikasan, tim pokazuje širinu i dubinu kadra, a igrači kontrolišu ritam utakmice i koriste sve prilike.
Istorija i forma obe ekipe upućuju na otvoren duel sa velikim brojem šansi i najmanje 2.5 gola u meču.
Naš tip: 3+ (1.65)
