Tip fudbal

TRADICIONALNA GOLEADA: Odenseu na noge dolazi efikasni Brondbi

Olja Mrkić

27. 10. 2025. u 10:50

U derbiju 13. kola danske Superlige, Odenze dočekuje Brondbi u ponedeljak od 19:00.

ТРАДИЦИОНАЛНА ГОЛЕАДА: Оденсеу на ноге долази ефикасни Брондби

Foto: Profimedia

Domaćin je u odličnoj formi poslednjih pet mečeva: tri pobede, jedan remi i jedan poraz.

Nedavno su u Kupu savladali Bronshoja 3:0 i u prvenstvu pobedili Viborg 2:1, pokazujući efikasnost i konkretnost u ključnim momentima. Na svom terenu remizirali su sa Sonderajkeom 1:1, što je bio realan ishod s obzirom na broj duela i borbu na terenu.

Brondbi takođe dolazi u seriji dobrih rezultata. Deklasirali su Odenze 5:1, pobedili Fredericiju 2:0 na gostovanju i u Kupu savladali B93 sa 4:1. Napad ekipe je efikasan, tim pokazuje širinu i dubinu kadra, a igrači kontrolišu ritam utakmice i koriste sve prilike.

Istorija i forma obe ekipe upućuju na otvoren duel sa velikim brojem šansi i najmanje 2.5 gola u meču.

Naš tip: 3+ (1.65)

 

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!