LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
14.30 OFK Grbalj - Igalo 1929 1 (1,39)
19.00 Makabi Tel Aviv - Hapoel Ironi Kirjat Šmona 1 (1,24)
Ukupna kvota: 2,30
