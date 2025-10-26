Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

В.М.

26. 10. 2025. u 10:20

IMA svega u današnjoj ponudi, za opreznije preporučujemo da sa tiketa "izbace" malo hrabriji predlog za "El Klasiko",

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

14.30 Šahtjor  Kudrivka 1-1 (1,56)

16.15 Real Madrid - Barselona X-2  (8,90)
19.00 Tondela - Sporting Lisabon 2-2 (1,75)
19.30 FCSB - UTA Arad 1-1 (2,17)

Ukupna kvota: 52,72

TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!

TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!