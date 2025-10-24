Tip fudbal

PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Fiks na "plavce", Liverpul diže formu...

В.М.

24. 10. 2025. u 12:30

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice devetog kola najjače fudbalske lige sveta.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Hodgson

Premijer liga

Petak

21.00 Lids - Vest hem |XvX (1,80)

Subota

16.00 Čelsi - Sanderlend 1 (1,42)

16.00 Njukasl - Fulam 1 (1,65)
18.30 Mančester junajted - Brajton 1 (2,02)
21.00 Brentford - Liverpul 2&2-5 (2,35)

Nedelja

15.00 Arsenal - Kristal palas GG (1,95)

15.00 Aston vila - Mančester siti GG (1,65)
15.00 Bornmut - Notingem X (3,85)
15.00 Vulverhempton - Barnli 1 (2,00)
17.30 Everton - Totenhem X2 (1,60)

Sanderlend se muči na gostovanjima ove sezone, većinu bodova osvaja kod kuće i ne verujemo da na "Stamford bridžu" može namučiti Čelsi koji igra sve bolje.

Liverpul je probio led sredinom nedelje ubedljivom pobedom nad Frankfurtom, očekujemo da nastavi u pobedničkom ritmu na gostovanju u prestonici.

