PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Fiks na "plavce", Liverpul diže formu...

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice devetog kola najjače fudbalske lige sveta.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Hodgson

Premijer liga Petak 21.00 Lids - Vest hem |XvX (1,80) Subota 16.00 Čelsi - Sanderlend 1 (1,42)



18.30 Mančester junajted - Brajton 1 (2,02)

21.00 Brentford - Liverpul 2&2-5 (2,35) 16.00 Njukasl - Fulam 1 (1,65)18.30 Mančester junajted - Brajton 1 (2,02) Nedelja 15.00 Arsenal - Kristal palas GG (1,95)



15.00 Bornmut - Notingem X (3,85)

15.00 Vulverhempton - Barnli 1 (2,00)

17.30 Everton - Totenhem X2 (1,60) 15.00 Aston vila - Mančester siti GG (1,65)15.00 Bornmut - Notingem X (3,85)15.00 Vulverhempton - Barnli 1 (2,00)17.30 Everton - Totenhem X2 (1,60)

Sanderlend se muči na gostovanjima ove sezone, većinu bodova osvaja kod kuće i ne verujemo da na "Stamford bridžu" može namučiti Čelsi koji igra sve bolje.

Liverpul je probio led sredinom nedelje ubedljivom pobedom nad Frankfurtom, očekujemo da nastavi u pobedničkom ritmu na gostovanju u prestonici.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć