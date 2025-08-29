Tip fudbal

DRAMA NA VIJA DEL MAREU: Milan ide po prvi trijumf u sezoni

Olja Mrkić

29. 08. 2025. u 09:00

POSLE šokantnog poraza od Kremonezea na otvaranju sezone, Milan nema prostora za novi kiks

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

„Rosoneri“ u drugom kolu Serije A gostuju Lečeu, ekipi koja je prošlu sezonu završila u donjem delu tabele i ponovo će se boriti za opstanak.

Za razliku od Milanovog "šefa" Alegrija, novi trener domaćina Euzebio Di Frančesko uzeo je bod na startu (0:0 u Đenovi), ali je problem što njegov tim nije uputio nijedan udarac u okvir gola. Odlazak Nikole Krstovića u Atalantu već sada se oseća, jer je upravo Crnogorac nosio napad „đalorosa“ prošle sezone. Bez njega, Leče izgleda bezopasno, a statistika dodatno plaši – na prethodnih 11 domaćih mečeva u Seriji A imaju samo jednu pobedu.

S druge strane, povratak Masiomilijana Alegrija na klupu Milana počeo je košmarno. Poraz na „San Siru“ od debitanta Kremonezea (1:2) podigao je mnogo prašine, a iskusni strateg priznao je da njegov tim „nije umeo da oseti opasnost“. Odmah je dovedena u pitanje mentalna stabilnost ekipe, tim pre što je propao očekivani transfer Viktora Bonifejsa iz Bajera.

Ipak, Milan ima previše kvaliteta da bismo ga rano otpisali: u prethodnih šest prvenstvenih mečeva pet puta je pobedio kada je igrao petkom, što uliva dodatnu dozu sigurnosti.

Istorija duela svakako ide u korist „rosonera“. Leče nije slavio protiv Milana još od aprila 2006. godine, a u poslednjih pet utakmica koje su ove ekipe odigrale u Salentu viđeno je čak 25 golova – što obećava otvoren i efikasan meč.

Alegri je kao trener nepobediv u devet okršaja sa Lečeom (osam pobeda i jedan remi), pa se logično postavlja pitanje da li domaćin uopšte ima argumente da prekine tu crnu seriju.

Kad su u pitanju pojedinačni aduti, najveća opasnost za Milan biće brzonogi Lamek Banda, koji je tri od svoja četiri gola u Seriji A postigao u drugom poluvremenu, uključujući i pogodak protiv Milana pre dve sezone.

Kod gostiju pažnja je usmerena ka Santjagu Himenezu, strelcu koji obično pogađa u završnici meča – pet od njegovih šest golova stiglo je posle 70. minuta. Međutim, mnogo više brine izostanak Rafaela Leaoa, koji je preskočio prvi meč zbog povrede lista i ostaje neizvesno da li će biti spreman za ovaj duel.

Kada se pogledaju brojke, neke serije posebno upadaju u oči: samo jedna od poslednjih pet Lečeovih utakmica kod kuće došla je GG, dok Milan nije odigrao nerešeno u 13 uzastopnih gostovanja (sedam pobeda, šest poraza). To nam govori da bi meč vrlo verovatno trebalo da dobije jasnog pobednika, a tradicija i individualni kvaliteti guraju sve argumente na stranu gostiju.

Za kladioce, logika je prilično jasna: Milan je favorit i sve osim njegove pobede bilo bi veliko iznenađenje. Ipak, odbrana „rosonera“ je daleko od pouzdane - protiv Kremonezea prelaznu ocenu dobio je samo naš Strahinja Pavlović -  pa se varijanta pobede Milana uz gol na obe strane nameće kao zanimljiv izbor.

Uzevši u obzir istoriju goleada u Lečeu i činjenicu da obe ekipe imaju igrače koji najčešće pogađaju u drugom poluvremenu, može se očekivati dinamična završnica.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,72)

