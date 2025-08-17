POTENCIJALNA MINA IZ KOMŠILUKA: Evo zašto treba izbegavati igranje na prvog protiv poslednjeg

NOVAJLIJA Čiksereda nije se najbolje snašla na startu rumunskog prvog razreda i u šestom kolu sa poslednje pozicije dočekuje lidera prvenstva Univerzitateu iz Krajove.

Foto: Profimedia

Poznato je da su ljubitelji klađenja često sujeverni. Pojedinci izbegavaju klađenje na određene timove ili čak cele lige, neki imaju svoje omiljene kvote ili kombinacije igara i slično. Sklepane su čak i "pesmice" poput one čuvene "ko igra na Lacio pare je bacio".

Kada gledate meč poput današnjeg, gde se susreću prvi i poslednji na tabeli, lako je pomisliti da je pobeda favorita gotova stvar. Kvota na Krajovu je relativno mala (ali raste u većini kladionica kako se meč bliži!), jer svi očekuju njihov trijumf. Ali, upravo tu leži zamka!

Evo zašto treba izbegavati klađenje na ovakve utakmice:

Male kvote, veliki rizik

Kvota na favorita poput Krajove često je nerealno mala, što znači da ulažete više za manji profit. Ako dođe do iznenađenja – a u fudbalu to nije retkost – gubite više.

Iznenađenja su česta

Iako Čiksereda deluje kao autsajder, fudbal je nepredvidiv. Ekipe poput njih igraju bez pritiska, dok favoriti poput Krajove mogu da podlegnu samouverenosti ili lošem danu. Povrede, loša forma ili rotacija igrača zbog evropskih utakmica (Krajovu za četiri dana očekuje gostovanje Bašakšehiru u plej-ofu za plasman u Ligu konferencije) dodatno povećavaju šanse za kiks.

Mentalni faktor

Čiksereda, kao novajlija, može da odigra "meč života" pred svojim navijačima, dok Krajova možda uđe u utakmicu previše opušteno, misleći da je pobeda zagarantovana. Istorija je puna primera gde je "David pobedio Golijata".

Bolji izbor uloga

Umesto da se kladite na niske kvote, bolje je potražiti utakmice sa većim kvotama gde obe ekipe imaju slične šanse. Tako dobijate veću vrednost za svoj novac i manje rizikujete od neočekivanog poraza favorita.

Na kraju, fudbal je igra emocija i nepredvidivosti. Mala kvota na Krajovu ne vredi rizika, jer Čiksereda, iako slabija na papiru, može da iznenadi. Sačuvajte novac za pametnije opklade – fudbal je pun prilika, ali mečevi prvog protiv poslednjeg često su klopka!