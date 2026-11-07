Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

07. 11. 2026. u 10:35

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Tanjug/AP/Andrew Medichini

Subota

15.00 Hradec Kralove - Sigma Olomuc GG (1.68)
17.00 Železničar Pančevo - Radnički 1923 GG (1.65)
20.45 Roma - Sasuolo GG (1.70)

Ukupna kvota: 4.71

 

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