Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

07. 11. 2026. u 10:50

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

AP Photo/Manu Fernandez

3+ TIKET ZA SUBOTA

14.30 Tromzo - Bode glimt UG 3+ (1.40)
15.30 Paderborn - Ajntraht Frankfurt UG 3+ (1.47)
18.00 Rozenborg - Start UG 3+ (1.37)
21.00 Valensija - Real Madrid UG 3+ (1.42)

 Ukupna kvota: 4.00

 

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