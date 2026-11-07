3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTA
14.30 Tromzo - Bode glimt UG 3+ (1.40)
15.30 Paderborn - Ajntraht Frankfurt UG 3+ (1.47)
18.00 Rozenborg - Start UG 3+ (1.37)
21.00 Valensija - Real Madrid UG 3+ (1.42)
Ukupna kvota: 4.00
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Fejenord „pali“ iz treće
07. 11. 2026. u 09:00
NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu
07. 11. 2026. u 08:47
ŽELjKO LjUBENOVIĆ: Čerkasi svež za Zorju
07. 11. 2026. u 08:00
Đuričin fiks dana: Naš najiksusniji tipster veruje u momke sa "Krejven kotidža"
07. 11. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)