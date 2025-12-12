Tip dana

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

12. 12. 2025. u 10:28

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

Foto Profimedia

FRANCUSKA 1

20.45 ANŽE - NANT 1 (sa 2,35 na 2,15)

ITALIJA 2

20.30 PALERMO - SAMPDORIJA 1 (sa 1,75 na 1,67)

ŠKOTSKI ŠAMPIONAT

20.45 AIR - ST. DžONSTON 2 (sa 2,30 na 2,05)

UKRAJINA 1

14.30 OLEKSANDRIJA - KUDRIVKA 1 (sa 2,30 na 2,05)

