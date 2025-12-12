KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.
FRANCUSKA 1
20.45 ANŽE - NANT 1 (sa 2,35 na 2,15)
ITALIJA 2
20.30 PALERMO - SAMPDORIJA 1 (sa 1,75 na 1,67)
ŠKOTSKI ŠAMPIONAT
20.45 AIR - ST. DžONSTON 2 (sa 2,30 na 2,05)
UKRAJINA 1
14.30 OLEKSANDRIJA - KUDRIVKA 1 (sa 2,30 na 2,05)
