DAMIR MIRVIĆ: Žiloaz slavi i posle smene
* Bivši fudbaler Genta, analizira susrete belgijskog šampionata
MOJ TIP
subota,
Luvije – Vesterlo GG
OUD HEVERLE – BRIŽ 2
ST. ŽILOAZ – ŠARLROA 1
nedelja,
Serkl Briž – Genk 3+
Dender – Mehelen X2
St. Truden – Anderleht 3+
Varegem – Gent 2
Briž ima zgusnut raspored, pored domaćih takmičenja igra i Ligu šampiona, protivnici se ređaju kao na traci. U tom nizu, Oud Heverle mu je sigurno najlakši u ovom periodu, trebalo bi lako da dođe do tri boda.
Fiks je i kec na Sent Žiloaz, bez obzira na to što je trofejni trener u pauzi otišao u Monako. Uveren sam da će Šarlroa izgubiti.
