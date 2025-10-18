Tip Asova

DAMIR MIRVIĆ: Žiloaz slavi i posle smene

Žarko Urošević

18. 10. 2025. u 09:00

* Bivši fudbaler Genta, analizira susrete belgijskog šampionata

ДАМИР МИРВИЋ: Жилоаз слави и после смене

Ilustracija

MOJ TIP

subota, 

Luvije – Vesterlo GG

OUD HEVERLE – BRIŽ 2

ST. ŽILOAZ – ŠARLROA 1

nedelja, 

Serkl Briž – Genk 3+

Dender – Mehelen X2

St. Truden – Anderleht 3+

Varegem – Gent 2

Briž ima zgusnut raspored, pored domaćih takmičenja igra i Ligu šampiona, protivnici se ređaju kao na traci. U tom nizu, Oud Heverle mu je sigurno najlakši u ovom periodu, trebalo bi lako da dođe do tri boda.

Fiks je i kec na Sent Žiloaz, bez obzira na to što je trofejni trener u pauzi otišao u Monako. Uveren sam da će Šarlroa izgubiti.

