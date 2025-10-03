PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto ne gubi posle "zvezde"

* Trener u Portugaliji

Profimedia

PORTUGALIJA 1

Kasa Pia – Estoril X2

Žil Visente – Estrela 1X

Nacional – Moreirense1X

AVS – Alverka GG

Gimaraeš - Santa Klara 1X

Aroka – Famalikao X2

Rio Ave – Tondela 1X

SPORTING – BRAGA 1

Porto – Benfika 1X

PORTUGALIJA 2

Maritimo – Akademika Vize1X

Luštiana – Farense 1X

Šaveš – Vizela X2

Portimonense – Leirija 1X

Oliveirense – Fereira 1X

Felgeiroš – Feirense 1X

Lešoeš - Sporting B. 1X

Porto B. – Torense X2

Benfika B. – Penafiel 1

Igra se derbi Porto je u prvih sedam kola sve mečeve pobedio uz gol razliku 19 – 1 a taj jedini gol je primio u Lisabonu od Sportiga.Benfika je imala dva velika kiksa i to na domaćem terenu nije uspela da pobedi Rio Ave i Santa Klaru .Sad kad se sredinom nedelje igraju plus evropske utakmice maraće da se čuvaju i za te utakmice.Jeste Porto domaćin ali pored keca obavezno mali iks.Sporting je u formi to vam je sigurica.