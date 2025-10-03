Tip Asova

PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto ne gubi posle "zvezde"

Žarko Urošević

03. 10. 2025. u 09:30

* Trener u Portugaliji

ПРЕДРАГ ЈОКАНОВИЋ: Порто не губи после звезде

Profimedia

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

PORTUGALIJA 1

Kasa Pia – Estoril         X2

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Žil Visente – Estrela      1X

Nacional – Moreirense1X

AVS – Alverka    GG

Gimaraeš - Santa Klara         1X

Aroka – Famalikao      X2

Rio Ave – Tondela        1X

SPORTING – BRAGA 1

Porto – Benfika   1X

PORTUGALIJA 2

Maritimo – Akademika Vize1X

Luštiana – Farense       1X

Šaveš – Vizela      X2

Portimonense – Leirija 1X

Oliveirense – Fereira     1X

Felgeiroš – Feirense       1X

Lešoeš - Sporting B.      1X

Porto B. – Torense        X2

Benfika B. – Penafiel    1

Igra se derbi Porto je u prvih sedam kola sve mečeve pobedio uz gol razliku 19 – 1 a taj jedini gol je primio u Lisabonu od Sportiga.Benfika je imala dva velika kiksa i to na domaćem terenu nije uspela da pobedi Rio Ave i Santa Klaru .Sad kad se sredinom nedelje igraju plus evropske utakmice maraće da se čuvaju i za te utakmice.Jeste Porto domaćin ali pored keca obavezno mali iks.Sporting je u formi to vam je sigurica.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?! Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)

"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)