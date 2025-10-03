PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto ne gubi posle "zvezde"
* Trener u Portugaliji
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
PORTUGALIJA 1
Kasa Pia – Estoril X2
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Žil Visente – Estrela 1X
Nacional – Moreirense1X
AVS – Alverka GG
Gimaraeš - Santa Klara 1X
Aroka – Famalikao X2
Rio Ave – Tondela 1X
SPORTING – BRAGA 1
Porto – Benfika 1X
PORTUGALIJA 2
Maritimo – Akademika Vize1X
Luštiana – Farense 1X
Šaveš – Vizela X2
Portimonense – Leirija 1X
Oliveirense – Fereira 1X
Felgeiroš – Feirense 1X
Lešoeš - Sporting B. 1X
Porto B. – Torense X2
Benfika B. – Penafiel 1
Igra se derbi Porto je u prvih sedam kola sve mečeve pobedio uz gol razliku 19 – 1 a taj jedini gol je primio u Lisabonu od Sportiga.Benfika je imala dva velika kiksa i to na domaćem terenu nije uspela da pobedi Rio Ave i Santa Klaru .Sad kad se sredinom nedelje igraju plus evropske utakmice maraće da se čuvaju i za te utakmice.Jeste Porto domaćin ali pored keca obavezno mali iks.Sporting je u formi to vam je sigurica.
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Novak Đoković je uspeo da prebrodi prvu prepreku na ATP turniru u Šangaju.
03. 10. 2025. u 14:35
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)