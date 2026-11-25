IAKO bi se moglo očekivati da ljudi koji veruju u nauku odbacuju natprirodne pojave, novo istraživanje pokazuje da to nije uvek slučaj.

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Verovanje u duhove, kletve i magiju opstaje čak i među ljudima koji prihvataju naučna objašnjenja sveta, a naučnike je zanimalo šta stoji iza ovog naizgled neobičnog spoja.

Zamislite kuću u kojoj se noću hodnicima navodno čuju koraci, a vrata se zatvaraju u praznim sobama. Ako biste morali da provedete noć u takvoj kući, da li bi objašnjenja poput škripe starog parketa i promaje bila dovoljna da otklonite sumnje?

Ispostavlja se da prihvatanje naučnih objašnjenja ne znači nužno i odbacivanje verovanja u duhove.

Ljudi koji su zadržali veru u Boga, ali se u duhovnim pitanjima više oslanjaju na sopstveno rasuđivanje nego na verska učenja, češće veruju u magiju, duhove i kletve, pokazalo je istraživanje.

U studiji je učestvovalo je 1.812 odraslih osoba, a analizirani su njihovi stavovi o nauci, religiji i verovanju u natprirodne pojave. Posebna pažnja posvećena je pogledu na svet nazvanom "sekularni racionalizam", piše Science alert. Istraživači su želeli da utvrde šta se dešava sa verovanjima u natprirodne pojave kada verske institucije gube uticaj. Da li ljudi, kada počnu da preispituju crkvena učenja, istovremeno prestaju da veruju u duhove, kletve i nevidljive sile?

Prema ovom istraživanju, nauka i natprirodne pojave nisu nužno nespojive u ljudskom razmišljanju. Ovaj pojam obuhvata uverenje da je nauka jedini način da se razumeju svi aspekti sveta, uz naglašavanje značaja razuma i ljudskog iskustva prilikom donošenja moralnih odluka, samostalno tumačenje duhovnih učenja i nezainteresovanost za verske rasprave.

Visok rezultat na ovoj skali nije nužno značio i potpuni prekid veze sa religijom. Neki učesnici i dalje su verovali u Boga, izjašnjavali se kao pripadnici određene religije ili odlazili na verske službe.

Istraživači su ove stavove uporedili sa tri kategorije verovanja u natprirodne pojave. Posebno su ispitivali verovanje u čuda, magiju i svakodnevna sujeverja, praveći razliku između verovanja koja podrazumevaju božansko delovanje i onih za koja nisu neophodni ni Bog ni zajednička verska učenja.

Skala verovanja u magiju obuhvatala je verovanje u duhove, kletve, duhove koji nastanjuju predmete, komunikaciju sa mrtvima, predviđanje budućnosti i samu magiju. Sujeverja su obuhvatala navike poput izbegavanja određenih reči za koje se veruje da mogu da donesu nesreću i pokvare ishod nečega čemu se čovek nada.

Verovanje u Boga i magiju: Šta su pokazali rezultati istraživanja

Odgovori su pokazali da su ljudi sa izraženijim sekularnim racionalizmom ređe verovali u čuda. Međutim, njihovi rezultati kada je reč o verovanju u magiju i sujeverja bili su viši.

Detaljnijom analizom istraživači su utvrdili da se povezanost sekularnog racionalizma i izraženijeg verovanja u magiju javlja kod ljudi koji su zadržali vezu sa religijom. Ista povezanost nije jasno uočena kod nevernika, osoba koje se ne izjašnjavaju kao pripadnici bilo koje religije i onih koji nikada ne odlaze na verske službe.

Oko 40 odsto ljudi koji veruju u Boga i prihvataju sekularni racionalizam pokazalo je sklonost ka verovanju u magiju, u poređenju sa 19 odsto onih koji odbacuju takav pogled na svet.

Istraživači smatraju da je jedno od mogućih objašnjenja razlika između lične vere i autoriteta verskih institucija. Ljudi mogu da zadrže veru, ali da se u duhovnim pitanjima ne oslanjaju na crkvena učenja, već na sopstveno rasuđivanje. Tako mogu da prihvataju i verovanja koja njihova verska zajednica odbacuje, poput gatanja ili komunikacije sa duhovima.

Istraživanje ne dokazuje da poverenje u nauku podstiče verovanje u magiju, niti pokazuje da li takva verovanja postaju učestalija ili ređa. Za pouzdanije zaključke bilo bi potrebno pratiti stavove istih ljudi tokom dužeg perioda.

(rt.rs)

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