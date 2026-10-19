Srbija

ULIČNA RASVETA: Planirana suma za održavanje iznosi 7,5 miliona

Dušanka Novković

19. 10. 2026. u 09:35

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POŽAREVAC - Gradska uprava Požarevca pokrenula je postupak javne nabavke za održavanje javne rasvete u Požarevcu, Kostolcu i 25 sela.

УЛИЧНА РАСВЕТА: Планирана сума за одржавање износи 7,5 милиона

D.N.

Njena vrednost procenjena je na 7,5 miliona dinara. Osim održavanja rasvete, usluga obuhvata i zamenu 31 svetiljke, postavljanje pet betonskih stubova, kao i izradu 20 vazdušnih priključaka između stubova. Građani kvarove treba da prijave predsedniku svoje mesne zajednice ili Gradskom uslužnom centru. Nakon izdavanja naloga, intervencija treba da usledi u roku do tri dana.

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