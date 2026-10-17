KLUB ZA DECU I MLADE SA SMETNJAMA: Podrška posle završetka osnovnog obrazovanja (Foto)

U Kikindi će uskoro početi da radi Klub za decu i mlade sa telesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama, namenjen deci i mladima od 15 do 26 godina.

Foto: R. Šegrt

Projekat su zajednički podržali Grad i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, s ciljem da se reši dugogodišnji problem porodica čija su deca, posle završetka osnovnog specijalnog obrazovanja, bila bez adekvatne podrške u sistemu. Prostor će biti u centru grada, u zgradi na javnom parkingu u Nemanjinoj ulici.

Foto: R. Šegrt Nikoleta Pavlov

- Na ovaj način rešava se decenijski problem za decu koja završe osnovnu školu, a posle nemaju gde. Obezbedili smo prostor koji je krajnje funkcionalan, bezbedan i prilagođen njihovim potrebama. Zainteresovani sugrađani već mogu da podnesu zahteve za korišćenje ovih usluga, a zvanični početak rada očekuje se čim se privedu kraju svi završni radovi oko uređenja prostora. S korisnicima će svakodnevno raditi stručni radnici i saradnici Centra za pružanje usluga socijalne zaštite kroz prilagođene aktivnosti, čime se njihovim roditeljima omogućava podrška u svakodnevnoj brizi. Roditelji će sada imati nekoliko satin vremna za druge obaveze ili aktivnosti – objasnila je Nikoleta Pavlov, v. d. direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Naša kuća“.

U istoj zgradi biće i Savetovalište za brak i porodicu, koje već postoji i čiju je podršku prethodne godine zatražilo više od 100 građana. Usluge savetovališta biće besplatne.