Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži na području Požarevca

Dušanka Novković

19. 10. 2026. u 09:32

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POŽAREVAC – U utorak, 20. oktobra, od 8 do 14 sati, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će bez struje ostati potrošači u delu Jugovićeve ulice – od Izvorske ulice prema Tulbi.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи на подручју Пожаревца

D.N.

Upozoravaju se potrošači na navedenom području da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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