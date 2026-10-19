ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži na području Požarevca
POŽAREVAC – U utorak, 20. oktobra, od 8 do 14 sati, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će bez struje ostati potrošači u delu Jugovićeve ulice – od Izvorske ulice prema Tulbi.
Upozoravaju se potrošači na navedenom području da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
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