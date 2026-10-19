HLEB JE SIMBOL ŽIVOTA: Đaci iz OŠ „Petar Nikolić“ naučili kako nastaje važna namirnica

Miris sveže pečenog hleba, pogače, slavskg klača i domaćih peciva ispunio je prostorije OŠ „Petar Nikolić“ u selu Samaila kod Kraljeva, gde su učenici i predškolci na kreativan i zanimljiv način obeležili Svetski dan hleba.

A.Ćirović

Uz druženje, praktičan rad i pomoć i podršku učiteljica, pedagoga i roditelja, mališani su imali priliku da upoznaju tajne pripreme jedne od najvažnijih namirnica na svakodnevnoj trpezi.

A.Ćirović





A.Ćirović

– Cilj nam je bio da deca kroz neposredan rad nauče nešto novo, ali i da shvate koliko su važni zajedništvo, trud i poštovanje prema hrani. Mešanje i oblikovanje testa za njih je bilo posebno iskustvo, jer su imala priliku da učestvuju u svim fazama pripreme i da vide kako od jednostavnih sastojaka nastaje hleb – kaže Aleksandra Micić, pedagog škole.

Ovom prilikom, od nastavnice hemije učenici su se saznali koji se procesi odvijaju tokom pripreme testa i pečenja i kako nastaju karakteristična struktura, miris i ukus hleba. A, uz nova znanja i veštine, đaci su istovremeno poslali i važnu poruku da hleb nije samo hrana već i simbol rada, života, porodične tradicije i deljenja sa drugima.

A.Ćirović