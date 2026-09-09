Srbija

DREVNU IGRU JADRANI SLAVE: Priznanje Šahovskog saveza Srbije za doprinos razvoju šaha u Loznici

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

09. 09. 2026. u 17:22

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Priznanje Šahovskog saveza Srbije za doprinos i afirmaciju šaha uručeno je danas u Beogradu Gradu Loznici.

ДРЕВНУ ИГРУ ЈАДРАНИ СЛАВЕ: Признање Шаховског савеза Србије за допринос развоју шаха у Лозници

V Mitrić

U ime lokalne samouprave priznanje je primio zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, na svečanosti povodom 78 godina od osnivanja Šahovskog saveza Srbije.

Priznanje je rezultat aktivnosti kojima je u prethodnom periodu šah dobio značajnije mesto u sportskom i obrazovnom životu Loznice. Na teritoriji grada deluje pet šahovskih klubova, a lokalna samouprava podržava njihov rad, učešće na takmičenjima i organizaciju turnira. Ove godine drugi put je organizovan i Međunarodni turnir „Loznica open“, koji je okupio oko 200 šahista iz Srbije i regiona.

Poseban korak napravljen je u povezivanju šaha i obrazovanja. Loznica je bila jedan od pet gradova u Srbiji u kojima je Šahovski savez Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, organizovao program „Šah - više od igre“. Za obuku nastavnog kadra u lozničkom kraju prijavilo se 60 učitelja i nastavnika, iako je prvobitno bilo predviđeno 30 polaznika. Cilj programa je osposobljavanje prosvetnih radnika za realizaciju šahovskih aktivnosti i sekcija u osnovnim školama.

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