„NA RASKRŠĆU ŽIVOTA“: U paraćinskoj Biblioteci promocija knjige Zlatice Aranđelović

LjUBITELjI pisane reči večeras će u Paraćinu biti u prilici da prisustvuju predstavljanju nove knjige zavičajne pesnikinje Zlatice Aranđelović „Na raskršću života“.

Foto: Fejsbuk/Zlatica Aranđelović

Ovaj književni događaj najavila je Narodna biblioteka „Dr Vićentije Rakić“, gde će promocija biti i održana od 18 sati.

Ulaz je slobodan za sve poštovaoce poezije i ove pesnikinje iz Paraćina.

Poetska zbirka „Na raskršiću života“ je četvrta knjiga autorke koja svojim stvaralaštvom u zrelim godinama pokazuje da nikada nije kasno za novi početak, bar kad je o književnosti reč.