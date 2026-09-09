Srbija

„NA RASKRŠĆU ŽIVOTA“: U paraćinskoj Biblioteci promocija knjige Zlatice Aranđelović

Зорана Рашић
Zorana Rašić

09. 09. 2026. u 13:29

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LjUBITELjI pisane reči večeras će u Paraćinu biti u prilici da prisustvuju predstavljanju nove knjige zavičajne pesnikinje Zlatice Aranđelović „Na raskršću života“.

„НА РАСКРШЋУ ЖИВОТА“: У параћинској Библиотеци промоција књиге Златице Аранђеловић

Foto: Fejsbuk/Zlatica Aranđelović

Ovaj književni događaj najavila je Narodna biblioteka „Dr Vićentije Rakić“, gde će promocija biti i održana od 18 sati.

Ulaz je slobodan za sve poštovaoce poezije i ove pesnikinje iz Paraćina.

Poetska zbirka „Na raskršiću života“  je četvrta knjiga autorke koja svojim stvaralaštvom u zrelim godinama pokazuje da nikada  nije kasno za novi početak, bar kad je o književnosti reč.

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