KONTROLA NA TOČKOVIMA: Vozilom proveravaju ko je platio parking

Preduzeće kojem je Leskovac poverio upravljanje stacionarnim saobraćajem počelo je da koristi vozilo kojim proverava da li su vozači, koji koriste taj prostor, platili parking.

I. Mitić

Ovo vozilo, kako je saopšteno medijima, ne snima nepropisno parkirane automobile odnosno nije takozvano „Oko sokolovo“, već se zove „Ada Patrol“ i proverava parking prekršaje odnosno da li je nadoknada za parkiranje plaćena SMS-om.

Snimaju se oni koji to nisu učinili, a kazne za neplaćeni parking će vozačima biti poslate na kućnu adresu umesto da budu ostavljane na šoferšajbnama vozila. Novo je i to da će vozači uskoro moći, na sajtu ovlašćenog preduzeća, da provere da li imaju neplaćene kazne.