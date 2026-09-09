Srbija

KONTROLA NA TOČKOVIMA: Vozilom proveravaju ko je platio parking

Игор Митић
Igor Mitić

09. 09. 2026. u 13:29

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Preduzeće kojem je Leskovac poverio upravljanje stacionarnim saobraćajem počelo je da koristi vozilo kojim proverava da li su vozači, koji koriste taj prostor, platili parking.

КОНТРОЛА НА ТОЧКОВИМА: Возилом проверавају ко је платио паркинг

I. Mitić

Ovo vozilo, kako je saopšteno medijima, ne snima nepropisno parkirane automobile odnosno nije takozvano „Oko sokolovo“, već se zove „Ada Patrol“ i proverava parking prekršaje odnosno da li je nadoknada za parkiranje plaćena SMS-om.

Snimaju se oni koji to nisu učinili, a kazne za neplaćeni parking će vozačima biti poslate na kućnu adresu umesto da budu ostavljane na šoferšajbnama vozila. Novo je i to da će vozači uskoro moći, na sajtu ovlašćenog preduzeća, da provere da li imaju neplaćene kazne.

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