IZ RAVNOG BANATA NA VRH TRIGLAVA: Još jedna misija članova zrenjaninskog "Kluba planinara" (FOTO)
ODVAŽNI zaljubljenici u prirodu iz ravnog Banata, članovi zrenjaninskog "Kluba planinara", uspešno su okončali još jednu avanturu i popeli se na najviši vrh Slovenije, Triglav.
- Orni i rešeni da ostvarimo zajednički poduhvat i izađemo na 2.864 metara nadmorske visine, uz dobro planiranje, međusobno poverenje i veliko zalaganje, cilj smo uspešno ostvarili - ističe Drago Đokić, licencirani planinarski vidič, ne zaboravljajući da učesnicima zahvali na ukazanom poverenju i pohvali ih za izuzetnu disciplinu, odgovornost i ponašanje tokom uspona.
A, kaže i da je bilo zahtevnih deonica, umora i trenutaka kada je trebalo dodatno sakupiti snagu... Ipak, svaki član grupe dao je svoj maksimum i poštovao pravila planinarenja.
- Na vrh Triglava izašli smo zajedno, kao grupa, ali i uigrana ekipa. Ipak, možda je još važnije to što smo se sa planine vratili sa lepim zajedničkim iskustvom i uspomenama koje ćemo dugo pamtiti - dodaje Đokić, naglašavajući da mu je, kao vodiču, posebno zadovoljstvo kada svi učesnici pohoda poštuju dogovor i zakone planine.
Na kraju, posebno ističe da je prilikom ovog uspona osmoro Zrenjaninaca, uz jednog Novosađanina, savladalo visinsku razliku od čak 2.178 metara.
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