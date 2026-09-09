LIKOVNI KONKURS „MATIĆU U ČAST“: Otvaranje izložbe u ćuprijskom muzeju 12. septembra

NA tradicionalni likovni konkurs „Matiću u čsst“, koji se organizuje u Ćupriji u okviru „Matićevih dana“, pristiglo je 25 radova 19 autora, saopštio je žiri koji je obavio selektovanje za izložbu.

Foto: Muzej Horeum Margi - Ravno

Autori radova koji će biti izloženi u subotu, 12. septembra u galeriji Muzeja „Horeum Margi – Ravno“ su iz različitih krajeva Srbije - Beograda, Valjeva, Niša, Jagodine, Paraćina, Despotovca i Ćuprije, a odabran je i rad autora iz Ivanić- grada (Hrvatska).

Ko je pobednik ovogodišnjeg konkursa po odluci žirija biće saopšteno tokom svečanog otvaranja izložbe u subotu od 19 sati.

Žiri je radio u sastavu: Milan Milosavljević. Nataša Krstić i Slađan Milenković.