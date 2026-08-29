RADOVI U JAGODINI: Od ponedeljka obustava saobraćaja u Ulici Stefana Prvovenčanog

JAGODINSKA Ulica Stefana Prvovenčanog biće privremeno zatvorena za saobraćaj od ponedeljka, 31. avgusta do 7. septembra.

Foto: Z. Rašić

Razlog za obustavu saobraćaja su hitni radovi na sanaciji vodovodne mreže kod broja 47, koji će obuhvatiti sve četiri saobraćajne trake.

Dok ovi radovi traju, saobraćaj će biti preusmeravan na alternativni pravac od kružnog toka do Ulice vojvođanske, uz postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije.

Nadležno gradsko javno preduzeće zamolilo je građane za strpljenje.