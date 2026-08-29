Srbija

RADOVI U JAGODINI: Od ponedeljka obustava saobraćaja u Ulici Stefana Prvovenčanog

Зорана Рашић
Zorana Rašić

29. 08. 2026. u 09:58

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JAGODINSKA Ulica Stefana Prvovenčanog biće privremeno zatvorena za saobraćaj od ponedeljka, 31. avgusta do 7. septembra.

РАДОВИ У ЈАГОДИНИ: Од понедељка обустава саобраћаја у Улици Стефана Првовенчаног

Foto: Z. Rašić

Razlog za obustavu saobraćaja su hitni radovi na sanaciji vodovodne mreže kod broja 47, koji će obuhvatiti sve četiri saobraćajne trake.

Dok ovi radovi traju, saobraćaj će biti preusmeravan na alternativni pravac od kružnog toka do Ulice vojvođanske, uz postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije.

Nadležno gradsko javno preduzeće zamolilo je građane za strpljenje.

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