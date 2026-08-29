AKCIJA ĆUPRIJSKE BIBLIOTEKE: Učlanjenje učenika sa popustom, a besplatno za prvake

NARODNA Biblioteka „Dušan Matić“ povodom početka nove školske godine najavila je akciju „Biblioteka otvorenih vrata“ kako bi učenike motivisala da zavole knjigu i što više čitaju.

Foto: Z. Rašić

Svi učenici osnovnih i srednjih škola mogu da dođu i učlane se po promotivnoj ceni od 250 dinara, dok nova generacija prvaka ima mogućnost potpuno besplatnog upisa.

U ovoj ustanovi navode da mališani koji su još uvek predškolci takođe mogu da koriste potpuno besplatno sve sadržaje biblioteke u skladu sa uzrastom.