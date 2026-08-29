Srbija

AKCIJA ĆUPRIJSKE BIBLIOTEKE: Učlanjenje učenika sa popustom, a besplatno za prvake

Зорана Рашић
Zorana Rašić

29. 08. 2026. u 09:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NARODNA Biblioteka „Dušan Matić“ povodom početka nove školske godine najavila je akciju „Biblioteka otvorenih vrata“ kako bi učenike motivisala da zavole knjigu i što više čitaju.

АКЦИЈА ЋУПРИЈСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: Учлањење ученика са попустом, а бесплатно за прваке

Foto: Z. Rašić

Svi učenici osnovnih i srednjih škola mogu da dođu i učlane se po promotivnoj ceni od 250 dinara, dok nova generacija prvaka ima mogućnost potpuno besplatnog upisa.

U ovoj ustanovi navode da mališani koji su još uvek predškolci takođe mogu da koriste potpuno besplatno sve sadržaje biblioteke u skladu sa uzrastom.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO, TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija

KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO", TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija