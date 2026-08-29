ASFALT POSLE POLA VEKA: Zablistaće put Ivankovac - Paljane u ćuprijskoj opštini

VAŽNA saobraćajnica u ćuprijskoj opštini, Ivankovac – Paljane, asfaltira se nakon pola veka na zahtev meštana, a reč je o putu koji ima ogromni značaj ne samo za dva pomenuta sela, već i za Bigrenicu, Staro Selo i Kovanicu, povezujući ih sa regionalnim pravcem ka Senjskom Rudniku, Resavici i Depotovcu.

Foto: Fejsbuk/Opština Ćuprija

Saobraćajnica je duga oko 3.470 metara, prvi noseći sloj asfalta debljine devet centimetara već je urađen, a narednih dana sledi i završni.

Pored ove deonice, biće urađen i deo puta do crkve, kao i priključak na regionalni put, tako da će ukupno biti asfaltirano nešto manje od četiri kilometra.

Putni pravac Paljane – Ivankovac prvi put je dobio asfaltni kolovoz sedamdesetih godina prošlog veka. Decenije korišćenja učinile su svoje, pa je više puta delimično krpljen, a meštani su tražili kompletnu obnovu, što se ovog puta i čini.