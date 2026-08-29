BORBA SE NASTAVLJA: Požar na Stolovima još nije lokalizovan
Na Stolovima poviše Kraljeva i dalje traje borba sa vatrenom stihijom koja je izbila još 5. avgusta, ali je situacija znatno povoljnija nego prethodnih dana jer, kako saznajemo, prethodne noći na planini nije bilo jakog vetra, pa nije došlo do širenja požara.
Na terenu u gašenju učestvuje 45 vatrogasaca-spasilaca, radnici „Srbijašuma“ i članovi lokalnih DVD. Na kamenitom, nepristupačnom i strmom terenu napravljene su takozvane protivpožarne pruge u dužini od oko 2,5 kilometara, kako bi se sprečilo širenje vatre, a osim toga šire se i prokošavaju šumski putevi za lakši pristup vatrogasnim vozilima.
Požar je, posećamo, zahvatio i u zgarište pretvorio površinu od oko 200 hektara niskog, listopadnog, rastinja, ne ugrozivši domaćinstva, objekte i infrastrukturu.
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