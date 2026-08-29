Srbija

BORBA SE NASTAVLJA: Požar na Stolovima još nije lokalizovan

Goran Ćirović

29. 08. 2026. u 12:53

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Na Stolovima poviše Kraljeva i dalje traje borba sa vatrenom stihijom koja je izbila još 5. avgusta, ali je situacija znatno povoljnija nego prethodnih dana jer, kako saznajemo, prethodne noći na planini nije bilo jakog vetra, pa nije došlo do širenja požara.

БОРБА СЕ НАСТАВЉА: Пожар на Столовима још није локализован

G.Šljivić

Na terenu u gašenju učestvuje 45 vatrogasaca-spasilaca, radnici „Srbijašuma“ i članovi lokalnih DVD. Na kamenitom, nepristupačnom i strmom terenu napravljene su takozvane protivpožarne pruge u dužini od oko 2,5 kilometara, kako bi se sprečilo širenje vatre, a osim toga šire se i prokošavaju šumski putevi za lakši pristup vatrogasnim vozilima.

G.Šljivić

 

Požar je, posećamo, zahvatio i u zgarište pretvorio površinu od oko 200 hektara niskog, listopadnog, rastinja, ne ugrozivši domaćinstva, objekte i infrastrukturu.

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