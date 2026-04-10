CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRANJE: Održan okrugli sto "Otvori srce-Pruži dom"

Povodom obeležavanja 62 godine postojanja i rada javne ustanove Centar za socijalni rad u Vranju, održan je okrugli sto pod nazivom ,,Otvori srce - Pruži dom".

Kako se čulo grad Vranje kao odgovorna lokalna samouprava daje punu podršku usluzi hraniteljstva, pre svega u pogledu promocije ove usluge, koja je od strane ministarstva poverena Centru za socijalni rad.

S obzirom da Vranje nema starački dom, vrlo je važno razvijati ovu uslugu za odrasla i stara lica. Takođe, Grad pored logističke podrške i promovisanja ove usluge i finansijski podržava korisnike u smislu obezbeđivanja opreme koja je potrebna prilikom smeštaja u hraniteljsku porodicu.

Jadranka Stojanović, direktorka Centra za socijalni rad, podsetila je da je ova ustanova osnovana 1964. godine, i da se od tada stalno razvijala u smislu poboljšanja kvaliteta i proširenja broja usluga.

- Ovo je prilika da se kroz međusobnu komunikaciju prezentuju informacije o prirodi usluge porodičnog smeštaja za odrasle i starije osobe. Kada se odrasla ili starija osoba nađe u situaciji da neko o njoj treba da brine, a nema svoju porodicu, ili je ima, ali iz nekog razloga, nema ko o njoj da brine, tada je najadekvatnija usluga porodičnog smeštaja za odrasla i starija lica. Pružanjem ove usluge rešava se problem usamljenosti, obezbeđuju bolji uslovi za međugeneracijske susrete, a navike i potrebe se zadovoljavaju na kvalitetniji način - naglasila je direktorka Stojanović.

Na skupu je analiziran novi Pravilnik o pružanju usluge porodičnog smeštaja za odrasla i starija lica, a u radu su učestvovali Danijela Milosavljević, članica Gradskog veća, predstavnici Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Zdravstvenog centra, Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i boračke zaštite. Kao primer dobre prakse na skupu je govorila Biljana Ljubić, pružalac usluge porodičnog smeštaja za odrasla i starija lica. Tom prilikom ona je naglasila da već šest godina obavlja ovaj posao i da trenutno ima dva korisnika o kojima brine.