CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRANJE: Održan okrugli sto "Otvori srce-Pruži dom"
Povodom obeležavanja 62 godine postojanja i rada javne ustanove Centar za socijalni rad u Vranju, održan je okrugli sto pod nazivom ,,Otvori srce - Pruži dom".
Kako se čulo grad Vranje kao odgovorna lokalna samouprava daje punu podršku usluzi hraniteljstva, pre svega u pogledu promocije ove usluge, koja je od strane ministarstva poverena Centru za socijalni rad.
S obzirom da Vranje nema starački dom, vrlo je važno razvijati ovu uslugu za odrasla i stara lica. Takođe, Grad pored logističke podrške i promovisanja ove usluge i finansijski podržava korisnike u smislu obezbeđivanja opreme koja je potrebna prilikom smeštaja u hraniteljsku porodicu.
Jadranka Stojanović, direktorka Centra za socijalni rad, podsetila je da je ova ustanova osnovana 1964. godine, i da se od tada stalno razvijala u smislu poboljšanja kvaliteta i proširenja broja usluga.
- Ovo je prilika da se kroz međusobnu komunikaciju prezentuju informacije o prirodi usluge porodičnog smeštaja za odrasle i starije osobe. Kada se odrasla ili starija osoba nađe u situaciji da neko o njoj treba da brine, a nema svoju porodicu, ili je ima, ali iz nekog razloga, nema ko o njoj da brine, tada je najadekvatnija usluga porodičnog smeštaja za odrasla i starija lica. Pružanjem ove usluge rešava se problem usamljenosti, obezbeđuju bolji uslovi za međugeneracijske susrete, a navike i potrebe se zadovoljavaju na kvalitetniji način - naglasila je direktorka Stojanović.
Na skupu je analiziran novi Pravilnik o pružanju usluge porodičnog smeštaja za odrasla i starija lica, a u radu su učestvovali Danijela Milosavljević, članica Gradskog veća, predstavnici Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Zdravstvenog centra, Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i boračke zaštite. Kao primer dobre prakse na skupu je govorila Biljana Ljubić, pružalac usluge porodičnog smeštaja za odrasla i starija lica. Tom prilikom ona je naglasila da već šest godina obavlja ovaj posao i da trenutno ima dva korisnika o kojima brine.
Preporučujemo
ZNAMENjE VERE I ZAHVALNOSTI: Na drumu Loznica-Valjevo u naselju Krst osvanuo veliki krst
10. 04. 2026. u 15:16
OSVANULA ATRAKCIJA: Bijeljinci dobili panoramski točak
10. 04. 2026. u 15:09
ODLAGANjE ZBOG USKRSA: Akcija davanja krvi u Požarevcu pomerena na 14. april
10. 04. 2026. u 11:26
GOLUBAČKI GRAD: Radno vreme tokom uskršnjeg praznika
10. 04. 2026. u 11:24
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
Komentari (0)