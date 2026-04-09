PO TRADICIJI STAROJ VEKOVIMA, NA VELIKI ČETVRTAK: Čuvene ratarske sveće stigle u Manastir Tronošu, zadužbinu Nemanjića (FOTO)
RATARSKE sveće izlivene od čistog voska, teške 50 kilograma, visoke metar i po koje daruju meštani okolnih sela Koreniti, iz Zajače, Paskovca, Gornje Borine, Voćnjaka i Tršića stigle su danas, po tradiciji dugoj vekovima, i postavljene su u crkvu Manastira Tronoša u selu Korenita, kod Loznice.
Meštani su, kroz šume, iz dva pravca, doneli voštanice pešice idući više od sat i po. Sastali su se kod česme Devet Jugovića, gde su ih dočekale stotine i stotine vernika, a onda su, u litiji, odnete u Manastir, koji je Nemanjića zadužbina iz 1317 godine.
Običaj su doneli kaluđeri koji su dolazili sa Svete Gore i nikad nije prekidan, ni u doba rata i gladi. Po predanju, vernici sveće prilažu da bi im bolje njive rodile.
Jadrani jako drže do ovog običaja i saborovanja na ovaj dan, ponosni što su u litijama bili i velikani kraja od svetog Stefana tronoškog do Jovana Cvijića i Vuka Karadžića, koji je u ovoj svetinji stekao prvu pismenost.
I drugi uspešni i časni ljudi ovog kraja obožavali su litiju, kao i danas kada je među mladim mudrim i pametnim glavama, pored ostalih, bio i Aleksandar Bojanić da Pravoslavnog bogoslovskog Fakulteta u Beogradu, rođen u Koreniti i koji je u litiji bio čim je prohodao.
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
