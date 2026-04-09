PO TRADICIJI STAROJ VEKOVIMA, NA VELIKI ČETVRTAK: Čuvene ratarske sveće stigle u Manastir Tronošu, zadužbinu Nemanjića (FOTO)

RATARSKE sveće izlivene od čistog voska, teške 50 kilograma, visoke metar i po koje daruju meštani okolnih sela Koreniti, iz Zajače, Paskovca, Gornje Borine, Voćnjaka i Tršića stigle su danas, po tradiciji dugoj vekovima, i postavljene su u crkvu Manastira Tronoša u selu Korenita, kod Loznice.

Meštani su, kroz šume, iz dva pravca, doneli voštanice pešice idući više od sat i po. Sastali su se kod česme Devet Jugovića, gde su ih dočekale stotine i stotine vernika, a onda su, u litiji, odnete u Manastir, koji je Nemanjića zadužbina iz 1317 godine.

Običaj su doneli kaluđeri koji su dolazili sa Svete Gore i nikad nije prekidan, ni u doba rata i gladi. Po predanju, vernici sveće prilažu da bi im bolje njive rodile.

Jadrani jako drže do ovog običaja i saborovanja na ovaj dan, ponosni što su u litijama bili i velikani kraja od svetog Stefana tronoškog do Jovana Cvijića i Vuka Karadžića, koji je u ovoj svetinji stekao prvu pismenost.

I drugi uspešni i časni ljudi ovog kraja obožavali su litiju, kao i danas kada je među mladim mudrim i pametnim glavama, pored ostalih, bio i Aleksandar Bojanić da Pravoslavnog bogoslovskog Fakulteta u Beogradu, rođen u Koreniti i koji je u litiji bio čim je prohodao.