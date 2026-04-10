POTPUNI FENOMEN: Kako je Milanče Radosavljević uspeo da u devetoj deceniji života postavlja nove standarde na muzičkoj sceni (FOTO)
PRIČA o koncertu koji u 82. godini sprema Milanče Radosavljević iz dana u dan dobija nove, gotovo neverovatne razmere, pa je tako iako ga nema u medijima i na društvenim mrežama za samo 48 sati uspeo da rasproda čitav banket deo, neposredno ispred bine.
Svi se pitaju u čemu je njegova tajna da u devetoj deceniji ima ovakav uspeh i da postavlja nove estradne standardne. Odgovor je jasan, a je poštovanje koje ima od verne publike preko šest decenija. Emocija, ljubav, pesme koje će se pevati generacijama, sve je to dovelo do toga da pevač munjevitom brzinom prodaje karte za solistički koncert, a da nema društvene mreže, niti veliku reklamu, a godinama takođe nije prisutan u medijima.
Danas mnogi tvrde da je ključ uspeha na estradi dobar marketing, ali Milanče ostaje dosledan istinskim vredostima, to su pesme koje ne poznaju granice i odnos koji ima on prema narodu i narod koji ga sluša prema njemu.
Legenda narodne muzike još jednom potvrđuje svoju veličinu i snagu koju retko ko može da dostigne, čak i u vremenu kada se muzička scena ubrzano menja.
Kralj dvojki, kako ga publika s ponosom naziva, pokazuje da prava emocija i autentičnost nemaju rok trajanja, već da traju i jačaju kroz generacije. Ponovo je ujedinio publiku, baš onako kako to čini decenijama iskreno i snažno.
Karte za Milančetov koncert koji će se 3. jula održati na stadionu Tašmajdan su zvanično puštene u prodaju u sredu, a interesovanje publike nadmašilo je i najoptimističnija očekivanja.
Već istog dana, za manje od šest sati, rasprodato je čak 20 odsto ukupnog kapaciteta stadiona, što jasno govori o tome koliku ljubav i poštovanje publika i dalje gaji prema ovom umetniku.
Danas, samo 48 sati kadnije, legenda narodne muzike postavlja nove estradne rekorde i potvrđuje da vreme za njega nema nikakvu moć.
Naime, vip sekcija rasprodata je do poslednjeg mesta, dok se karte prodavaju munjevitom brzinom
Na Milančetov zahtev karte će se do ponedeljka, 13. aprila u 13 časova, prodavati po povlašćenim cenama. Ovaj gest još jednom pokazuje koliko je pevaču iz naroda sa vanvremenskim hitovima stalo do svoje publike, koja ga decenijama verno prati.
U međuvremenu, društvene mreže su bukvalno usijane od komentara. Ljudi iz svih krajeva Srbije i regiona dele uspomene, stihove i emocije vezane za njegove pesme, a najčešće se može pročitati jedno – da mnogi sa nestrpljenjem čekaju 3. jul i prvi Milančetov solistički koncert.
Podrška nije izostala ni od kolega sa estrade, koje su među prvima prepoznale značaj ovog koncerta i pozvale publiku putem mreza da prisustvuju prazniku narodne muzike.
Među onima koji su javno pružili podršku legendi narodne muzike su Dragana Mirković, Viki Miljković, Aleksandra Prijović, Tanja Savić, Slađa Alegro, Nermin Handžić, Emir Habibović, Marijana Katić, virtuoz na harmonici Dragan Kovačević Struja, kao i voditeljka Dragana Katić, ali i mnogi drugi.
