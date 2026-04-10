MILICA NIKOLIĆ: O promenama u Srbiji odlučiće narod a ne stranci

MILICA Nikolić, član Predsedništva SNS reagaovala je na izjavu Irene Joveve, članice EU parlamenta.

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

"O “promenama”, sigurno ne odlučuješ ti ili drugi stranac, nego građani Srbije.

Pošto vas boli Vučićeva nezavisna i suverena politika, lažete o “nasilju, korupciji…”.

A, pošto kod nas, “bez prosperiteta”, na pumpama ima goriva, kakva je situacija u Sloveniji, sa prosperitetom?!"

https://t.co/3UuVUGQitg — Milica Nikolić (@MilicaRNikolic) April 10, 2026