Srbija

BOJEVO GAĐANJE NA GRADSKOM STRELIŠTU "RADANOVAC" U SUBOTICI: Upozorenje građanima, od 14. do 27 aprila

Ljiljana Preradović

09. 04. 2026. u 13:35

POLICIJSKI službenici Policijske uprave u Subotici izvodićre bojevo gađanje na gradskom strelištu „Radanovac“ u Subotici, od 14. do 27. aprila, radnim danima, u periodu od 8 do 14.00 časova.

БОЈЕВО ГАЂАЊЕ НА ГРАДСКОМ СТРЕЛИШТУ РАДАНОВАЦ У СУБОТИЦИ: Упозорење грађанима, од 14. до 27 априла

FOTO:MUP

Navedenih dana, u vremenu od 8  do 14 časova na prostoru poligona zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinja, motornih vozila i stočnih zaprega.

Strelišni prostor u kojem će se izvoditi gađanje biće obeležen crvenim barjačićima, tablicama sa natpisom: „Ne idi dalje – gađa se“ i obezbeđen stražarima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

